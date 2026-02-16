Locul 5 la jumătatea concursului de bob

Cu Mihai Cristian Tentea pilot și George Iordache împingător, România se clasează pe locul 5 la jumătatea concursului de bob de 2 de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026. După ce în antrenamente aceștia au obținut un surprinzător loc 2 în sesiunea a treia de pregătire, Tentea și Iordache au confirmat parcursul bun, în special în cea de-a doua manșă de concurs.

Clasați pe locul 10 după prima manșă, românii au avut un parcurs excepțional în cea de-a doua, și au recuperat 5 poziții, cu un timp total de 1:51:38. Practic, aceștia se află la doar 0,24 secunde de locul 3 ocupat de perechea germană formată din Adam Ammour și Alexander Schaller. Și primele două locuri sunt ocupate tot de germani, liderii Johannes Lochner și Georg Fleischhauer având un avans destul de confortabil, de 0,80 secunde.

Foto: TVR Sport.

Nu le-a venit să creadă

Cursa fabuloasă a lui Mihai Cristian Tentea și George Iordache a fost însoțită de reacții pe măsură din partea staffului aflat pe margine. Antrenorul Iulian Păcioianu și-a pus mâinile în cap în momentul în care a văzut realizarea celor doi. Într-o scurtă reacție pentru Libertatea, acesta a declarat că a simțit „o bucurie, o bucurie uriașă! Ce poți să simți când ești pe primul loc, și la Jocurile Olimpice?!”.

Reacțiile echipei tehnice au fost imitate și de sportivi, care păreau cel puțin la fel de surprinși și încântați de performanța făcută.

Întrebat dacă, după această manșă a doua de vis, s-a schimbat cumva obiectivul echipei de bob de 2 (o clasare în top 10) Iulian Păcioianu a răspuns negativ: „Nu s-a schimbat absolut nimic, pentru că toți cei care sunt lângă noi sunt mai valoroși ca noi, mai sunt două manșe și se poate schimba oricând clasamentul. Dar vom încerca până la final”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Pentru Mihai Cristian Tentea și George Iordache urmează încă două manșe, care vor avea loc mâine seară, 17 februarie, de la orele 20:00 și 22:05. Iulian Păcioianu ne-a spus că urmează „în primul rând refacere, apoi pregătim materialul de concurs care nu e ușor, și avem câteva ore de muncă bune în față alături de băieți. Să ne țineți pumnii!”.

România are o singură medalie în istoria JO de Iarnă

În istoria participărilor la Jocurilor Olimpice de Iarnă, România a obținut o singură medalie, bronzul legendarilor Ion Panțuru (1934-2016) și Nicolae Neagoe (1941-2023), chiar la această probă, la bob 2, la Grenoble 1968 (Franța).

Până acum, cea mai bună performanță românească de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026 a fost cea realizată de Raluca Strămăturaru și Mihaela-Carmen Manolescu, care au terminat pe locul 9 concursul olimpic de sanie, în proba de dublu feminin.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE