Sarah Schleper și fiul său Lasse Gaxiola scriu istorie la Jocurile Olimpice 2026

Mexicanii Sarah Schleper (46 de ani) și Lasse Gaxiola (18 ani), mamă și fiu, vor intra în istoria Jocurilor Olimpice de iarnă, fiind prima pereche din această categorie care concurează la aceeași ediție.

Evenimentul unic va avea loc la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, desfășurate între 6 și 22 februarie. Participarea celor doi la schi alpin este o premieră absolută în istoria Jocurilor Olimpice de iarnă, relatează Gsp.ro.

O performanță similară s-a înregistrat doar la Jocurile de vară din Rio 2016, când georgienii Nino Salukvadze și fiul ei, Tsotne Machavariani, au concurat la tir. Dincolo de acest record, Sarah Schleper va deveni cea mai în vârstă schioare care a participat la Jocurile Olimpice de iarnă, depășind recordul anterior deținut de canadiana Edwina Chamier (45 de ani și 318 zile).

Schioarea Sarah Schleper s-a bucurat de o carieră impresionantă

Sarah Schleper, originară din Colorado, SUA, a debutat în competițiile FIS în 1995, clasându-se pe locul 18 la slalom uriașul de la Coronet Peak. Sub steagul american, a participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice: Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Torino 2006 și Vancouver 2010. Cea mai bună performanță olimpică a fost locul 10 la slalom, în 2006.

După ce s-a căsătorit cu antrenorul mexican Federico Gaxiola în 2007, Schleper și-a întrerupt cariera pentru a-l naște pe Lasse. Mai târziu, a revenit pentru câteva sezoane, dar a anunțat retragerea în 2011.

Momentul final al carierei în Cupa Mondială a fost marcat de o coborâre spectaculoasă la Lienz, unde a schiat purtând o rochie de vară peste costumul de baie, avându-l în brațe pe fiul ei de patru ani.

Sarah Schleper, ținându-l în brațe pe fiul său Lasse Gaxiola. Foto: Profimedia Images

În 2014, după ce a obținut cetățenia mexicană, Schleper a devenit eligibilă să reprezinte Mexicul la competiții internaționale. De atunci, a participat la PyeongChang 2018, Beijing 2022 și acum Milano-Cortina 2026.

„Nu m-am gândit niciodată că voi participa la șapte ediții ale Jocurilor Olimpice și că voi reprezenta Mexicul. Este o călătorie foarte specială”, a declarat ea pentru Olympics.com.

Cum l-a susținut Sarah Schleper pe fiul său pentru Jocurilor Olimpice 2026

Pentru Lasse, debutul la Jocurile Olimpice de iarnă, la doar 18 ani, reprezintă o realizare semnificativă.

„Este o presiune mare pentru el, dar vrea să reușească. Lasse este un copil care, toată viața lui, a fost pe schiuri. Vreau doar să-l susțin și să fiu alături de el”, a explicat Sarah Schleper.

Ce spune schiorul Lasse Gaxiola despre mama sa

Lasse a concurat pentru prima dată într-o cursă FIS la Perito Moreno, Argentina, în 2024, clasându-se pe locul șase. Recent, el a participat la slalomul uriaș de la Vail, SUA.

„Mama m-a învățat tot ce știu despre schi și faptul că merg cu ea la Jocuri este ceva foarte special pentru mine. Este un vis devenit realitate”, a declarat adolescentul pentru CNN.

Competiția de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina este ultima din cariera schioarei

Pentru Schleper, competiția de la Milano-Cortina va fi ultima din cariera sa, iar participarea alături de fiul ei face acest moment cu atât mai special.

„Este cel mai bun mod de a-mi încheia cariera. Ne vom bucura de fiecare zi. Vreau să-mi văd fiul coborând și bucurându-se de cursă”, a concluzionat ea.

Probele de schi alpin de la Milano-Cortina 2026 se desfășoară între 7 și 18 februarie, la Centrul de schi Stelvio (masculin) și Centrul de schi alpin Tofane (feminin).

