Lacrimi și supărare la conferința de presă de după partidă. Siegemund, 35 de ani, s-a plâns și a plâns la propriu din cauza tratamentului de care a avut parte din partea publicului american și asta după ce a reproșat că adversara sa se mișcă prea repede între servicii.

Publicul a început să o fluiere pentru aceste reclamații.

„Sunt foarte dezamăgită de modul în care am fost tratată de către public. Sunt o luptătoare, nu am făcut niciodată nimic împotriva publicului. Întotdeauna am rămas calmă și nu am făcut niciodată cel mai mic gest împotriva publicului. Dar ei nu au avut niciun respect pentru mine, niciun respect pentru felul în care joc, pentru jucătorul care sunt.

Nu există niciun dubiu, sunt lentă. Nu există niciun dubiu, trebuie să fiu mai rapidă. Dar acesta este modul meu de joc. O fac pentru mine, nu împotriva adversarului meu.

Mă aplaudați când ratez primul serviciu? Pur și simplu nu înțeleg. Acest tip de lipsă de fair-play, această lipsă de respect pentru jucătorii care nu sunt americani, este ceva ce am trăit doar aici, pe acest teren. Niciodată nu am mai văzut așa ceva în altă țară”, a spus Siegemund în lacrimi, la conferința de presă de la finalul jocului.

