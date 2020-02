De Justin Gafiuc,

A mai căzut un mit în sportul mondial. Uriașul judoka francez Teddy Riner, neînvins din 2010, a suferit prima înfrângere după aproape un deceniu! S-a întâmplat în week-end la Grand-Prix-ul de la Paris, unde legendarul luptător originar din Guadelupa a pierdut în fața japonezului Kokoro Kageura, în turul trei al categoriei +100 kg. Precedentul eșec fusese înregistrat tot în fața unui nipon, Takahashi Kazuhiko, la finala Mondialului din septembrie 2010.

Între cele două repere temporale, Big Ted a obținut două titluri olimpice (Londra 2012, Rio 2016), 8 mondiale și 4 europene! A adunat 154 de victorii consecutive, oprindu-se înainte de a putea bate un alt record, cel de invincibilitate, deținut de polonezul Pawel Nastula: 312 succese la rând între februarie 1994 și martie 1998.

„Aș fi fost dezamăgit dacă se întâmpla la Tokyo”

„Franța în șoc!”, au titrat jurnalele din Hexagon după surpriza de pe tatami, unde Riner, 30 ani, 2,04 m și 140 kg, a cedat în prelungirile partidei în fața unui rival de altă talie: 24 ani, 1,79 m, 120 kg. Agilul Kageura i-a pus probleme lui Riner și la Grand Prix-ul din Brazilia, în octombrie 2019.

„Așteptam încă o șansă. Am studiat la infinit meciul nostru din urmă cu patru luni. Mi-am stabilit anumite strategii și trucuri pentru a ieși învingător de această dată. Am încercat să speculez anumite slăbiciuni ale lui Riner, greu de fructificat, pentru că are o tehnică impecabilă. Dar am văzut că s-a schimbat corpul său, iar picioarele nu-l mai ascultau cum ar fi vrut. M-am întrebat dacă nu e ieșit din formă”, a explicat Kageura. El visează la reeditarea duelului și la Olimpiada de la Tokyo, unde nu a obținut deocamdată calificarea.

În schimb, francezul țintește al treilea titlu olimpic, performanță reușită până acum doar de un japonez, Tadahiro Nomura, la o categorie ușoară însă, – 60 kg. „Dacă înfrîngerea s-ar fi produs la Tokyo, aș fi fost dezamăgit. Mai bine că s-a întâmplat acum”, a punctat Riner după șocul de la Paris.

2007 e anul în care Teddy Riner a devenit cel mai tânăr campion mondial de judo din istorie, la vârsta de 18 ani și 5 luni

