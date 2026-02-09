„Adversarul a jucat om la om și asta a ieșit. Eu sunt cu clasa a 6-a. Mi-e rușine de rezultat”

„Eu joc majoritar cu începători, care fac handbal de 2-3 luni. Adversarul a jucat om la om și asta a ieșit . Mi-e rușine de rezultat, dar, dacă ne-am înscris, merg până în capăt”, a explicat Levente Nosz, care are categoria II de antrenor.

Profesorul explică faptul că „cei mici nu vin la handbal. Am copii născuți 2009-2010, de clașa a 6-a, contra unor adversari de 16 ani, cu două capete mai mari”. Pe unii nu-i mai lasă părinții brusc la handbal, alții se supără și nu mai vin.

Un copil de nici 13 ani a luat „roșu”

Sergiu Malița, unul dintre jucătorii prezenți la Cluj-Napoca, este născut pe 2 septembrie 2013. Iar Florin Dudaș, care a și primit cartonaș roșu, pe 7 iunie 2013. „A fost de eliminare, dată de arbitrele Maria Debreczeni și Alexandra Gonta, dar ce sens avea la scorul ăsta? Unii copii au început să plângă”, spune Nosz.

„Scorul este rușinoș, dar parcă mai rușinos este să ridic mâinile, să mă predau și să pun lacătul”, adaugă antrenorul.

„Nu avem ce să facem. Nu m-am milogit niciodată, să nu ne dea nu știu câte. Dar puteau juca și altfel, când au văzut cu ce echipă am venit”, afirmă tehnicianul bihorean.

50.000 de lei de la primărie

Clubul HC 2003 funcționează ca o asociație din 2011. În acest moment, grupa de așa-ziși juniori 2 e singura înscrisă în campionat. „La anul, o să ne înscriem la juniori 3”, spune Nosz.

Absolvent de IEFS în 1996, profesorul Nosz activează de peste 2 decenii la echipele din Aleșd (județul Bihor). A fost la școală generală, la Grupul Şcolar „Alexandru Roman” Aleşd, apoi a trecut la CSȘ și, în final, la HC Aleșd.

În 2021, antrenorul apărea pe o listă a celor prezenți la un curs de perfecționare FRH.

De condiții nu mă pot plânge. Avem sală, avem echipament, avem microbuz cu care facem deplasările. Anul trecut, primăria ne-a alocat 50.000 de lei, din care am primit jumătate, am mai avut și o sponsorizare de 3.000 de lei.

Lotul celor de la HC 2003 Aleșd:

Orașul Aleșd, circa 10.000 de locuitori, nu are nicio o echipă sportivă în primele 3 eșaloane.

