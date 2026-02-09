Meciul a contat pentru Seria F a Campionatului Național de juniori 2. Cei de la LPS Cluj, care au bătut Aleșdul cu 106-18, sunt lideri ai clasamentului, 7 victorii și un eșec, în timp ce oaspeții sunt ultimii, locul 8, 8 eșecuri, cu 468 de goluri încasate (58,5 goluri primite pe meci).

Potrivit raportului de joc, Alexandru Cernucan, de la Cluj, a marcat 23 de goluri din 23 de aruncări.

Doar 3 goluri au fost marcate din 7 metri, o execuție fiind ratată! Portarii oaspeților au luat 106 goluri în 60 de minute (1,76 de goluri pe minut), dar au avut, totuși, 5 parade!

HC 2003 Alesd are și o penalizare de 1 punct pentru nerespectare cerinței de vârstă. Tot în acest sezon, au pierdut cu 8-81 la CS Marta Baia Mare.

Potrivit FRH, nu e cel mai mare număr de goluri înscris de o echipă în campionatele din România.

În noiembrie 2023, echipa de junioare 2 de la Avântul Periam, județul Timiș, a câștigat un meci cu scorul de 107-9 (55-5).

În ceea ce privește competițiile mari, recordul de goluri per total într-un joc a de handbal a fost bătut la Campionatul European masculin, recent încheiat. Meciul Franța – Portugalia, din Grupele Principale, s-a încheiat 46-38 (28-15) Cu 84 de goluri în total, a fost bătut recordul de goluri în istoria Euro.