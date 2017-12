Liga 1, etapa a 22-a. Astra Giurgiu – FC Botoșani (ora 20.00, Digi, Telekom, Look TV). Finală pentru play-off.

Astra – FC Botoșani 1-0

Al. Ioniță (9 – pen.)

VIDEO AICI, AICI

Pauză.

Min. 31: cartonaş roşu pentru Abang. Jucătorul Astrei a avut un fault foarte dur la Burcă şi a fost eliminat.

Min. 9: GOL ASTRA, 1-0. Al. Ioniță a transformat sigur penaltyul obținut de Belu, faultat de Oaidă.

Min. 1: a început partida.

INFO: înaintea partidei a fost ținut un minut de reculegere în memoria regelui Mihai.

Echipele de start:

Astra: (4-2-3-1): Iliev – Belu, Polczak, Bejan, Radunovic – Dandea, Mrzljak – Ioniţă, Seto, Balaure – Abang. Antrenor: Edi Iordănescu.

Rezerve: Lazar, Le Tallec, V. Gheorghe, Butean, Chipirliu, Nyuiadzi, R. Moise.

FC Botoşani (4-2-3-1): Cobrea – Unguruşan, Burcă, Miron, Muşat – Bordeianu, Oaidă – Roman, Rodriguez, Buş – Chiaccheri. Antrenor: Costel Enache.

Rezerve: Pap, Plămadă, Moruțan, Chitoșcă, Serediuc, Târșă, Dumitraș.

Arbitru: Horațiu Feșnic

Asistenți: Vasile Marinescu, Bogdan Gheorghe

Meciul de la Giurgiu dintre Astra și FC Botoșani reprezintă o adevărată finală pentru cele două echipe care vizează ocuparea unui loc de play-off la finalul sezonului regular.

În acest moment, Astra Giurgiu ocupă locul 6, cu 34 de puncte, în timp ce FC Botoșani e pe locul 4, cu 35 de puncte.

ASTRA GIURGIU

Edward Iordănescu: “Suntem cu o etapă înainte de ultimul meci al anului și am jucat 26 de jocuri până acum. E mult pentru un grup care s-a restructurat capital în vară, un grup care nu s-a format de la început. Cel puțin 11-12 jucători nu au făcut pregătirea în vară și asta se vede. Se resimt anumite lucruri, se vede o stare de uzură. Aceste lucruri ne apasă. Resimțim și o doză de presiune, pe care eu încerc s-o înlătur, dar e imposibil s-o înlătur în totalitate. Nu refuzăm play-off-ul, deși nu e un obiectiv pe care ni l-am propus la începutul sezonului“.

Echipa probabilă Astra: Iliev – Belu, Polczak, Erico, Bejan – Balaure, Stan, Mrzljak, Seto, Ioniță – Le Tallec.

FC BOTOȘANI

Laurențiu Buș: „Eu cred că ne putem păstra locul patru în clasament pentru care am muncit foarte mult și cu siguranță vom face tot posibilul să-l păstrăm. Totdeauna am avu meciuri grele cu ei din câte știu nu am luat multe puncte sau chiar niciunul. Cu siguranță ne dorim o premieră și sper să fie așa. Avem de luat revanșă și pentru meciul din tur și pentru ultimele două jocuri pe care le-am perdut în campionat chiar dacă am luat șase goluri consider că sunt multe și jocul nu a arătat acest lucru.

Nu am mai înscris de șase jocuri dar important e că echipa a adunat punce și în acestă perioadă in care eu nu am marcat. Consider că ei pornesc cu prima șansă dar e benefic pentru noi, o să ne motiveze mai mult. Nu-mi dua cu părerea de arbitraj, sunt destui specialiști la televizor care-și fac treaba foarte bine. Ne așteaptă un meci greu pe un teren bun sper și va fi un meci frumos, deschis, sper cu goluri și să venim de acolo victorioși”.

Răzvan Oaidă: „Cred că putem obține puncte la Giurgiu, va fi foarte dificil dar mergem să ne facem jocul. Nu știu dacă voi fi titular, mai sunt două antrenamente până la ora jocului, dacă se va apela la serviciile mele voi încerca să-mi fac treaba bine și să fac tot ce-mi cere mister. Sunt momente în viața sportivă cu urcușuri și coborâșuri și cred că este normal la orice echipă, dar important este că rămânem pozitivi, credem în noi, credem în echipă și sperăm să ne revenim la Giurgiu și să venim cu cel puțin un punct”.

Echipa probabilă FC Botoșani: Cobrea – Burcă, Miron, Tincu, Ungurușan – Buș, Mușat, Moruțan, Bordeianu, Roman – Popa.

CITEȘTE ȘI: Mihai Neșu, mesaj de Crăciun: ”Viața mea e o bucurie extraordinară. E un miracol că pot vorbi și respira singur!”