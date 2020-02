De Mihai Toma,

Play-off

Vineri, 28 februarie

Ora 18.00 Sepsi OSK – Poli Iași, stadion Municipal – Sf. Gheorghe.

Ora 20.30 Dinamo – Academica Clinceni, stadion Dinamo – București.

Sâmbătă, 29 februarie

Play-out

Ora 17.30 Viitorul – FC Voluntari, stadion Central – Ovidiu.



Play-off

Ora 20.30 FC Botoșani – FCSB, stadion Municipal – Botoșani.

Duminică, 1 martie

Play-off

Ora 19.15 U Craiova – Gaz Metan , stadion Ion Oblemenco – Craiova.

Luni, 2 martie

Play-out

Ora 18.00 FC Hermannstadt – Chindia Târgoviște, stadion Municipal – Sibiu.

Play-off

Ora 20.30 CFR Cluj – Astra Giurgiu, stadion Dr Constantin Rădulescu – Cluj.

