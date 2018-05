LIVETEXT Liga 1, play-out, etapa 9. FC Voluntari – Sepsi Sf. Gheorghe (sâmbătă, ora 13:00, Digi, Telekom, Look). Adrian Mutu, antrenorul echipei ilfovene, și-a avertizat jucătorii: ”Nu suntem salvaţi de la retrogradare”.

FC Voluntari – Sepsi Sf. Gheorghe

Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Adrian Mutu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa are nevoie de toate punctele în partida cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe de sâmbătă pentru că nu este încă salvată de la retrogradare şi orice înfrângere poate să o ducă din nou pe locurile periculoase ale clasamentului.

“Ne aşteaptă un meci extrem de greu, cu o echipă care a pierdut ultimul meci jucat. L-am văzut şi sincer spun că Sepsi nu merita să-l piardă, mai ales la o aşa diferenţă (n.r. – 0-2 cu Concordia Chiajna). Pentru noi însă e foarte important să avem continuitate. Clasamentul e foarte strâns şi avem nevoie de puncte. Nu suntem salvaţi de la retrogradare. În afară de Dinamo şi FC Botoşani, stăm cel mai bine în clasament, dar orice înfrângere ne poate întoarce pe locurile periculoase ale clasamentului”, a spus Mutu.

“Este o echipă puternică, o echipă organizată, care va încerca să ne pună în dificultate. Sepsi a demonstrat că e greu de învins, atât în deplasare, cât şi acasă. Echipa lui Eugen Neagoe joacă fotbal. De abia aştept să îl văd mâine şi să vedem care e mai bun”, a adăugat tehnicianul.

Aflat la început de carieră, antrenorul Adrian Mutu afirmă că în fiecare zi de la preluarea formaţiei FC Voluntari a învăţat câte ceva. “Nu mă aşteptam să fiu eliminat. Trebuie să fiu mai temperat. Din păcate, în febra meciului am făcut o greşeală. Am fost suspendat şi acum mai am un meci. În fiecare zi învăţ câte ceva”, a explicat el.

Mutu susţine însă că în cariera sa nu va accepta niciodată ca un patron de club să îl sune şi să îi impună schimbările de jucători. “Eu cred că un patron angajează oameni care sunt capabili să facă treabă la echipa lui. Iar treaba patronului e doar asta, să asigure antrenorului condiţiile necesare, să îl plătească şi să îl judece în funcţie de rezultate, nimic mai mult. Mi se pare frumos ca un patron să se implice în viaţa unei echipe, dar fără să ia din autoritatea antrenorului, pentru că de aceea l-a pus acolo. Antrenorul e răspunzător de rezultate şi dacă nu le are atunci e concediat. Aşa ar trebui să fie. A discuta cu patronul şi a avea o părere, da, dar de aici şi până la a te suna pentru anumite lucruri nu e normal. Eu unul nu aş accepta aşa ceva. Nu ştiu cine acceptă la noi în ţară. Chiar dacă recunosc ei, eu tot cred că e un pic prea mult”, a menţionat el.

În ceea ce îl priveşte pe naşul său Gheorghe Hagi, care a anunţat că intenţionează să plece la o echipă din străinătate din vară, Mutu a afirmat că acesta este uneori “mai supărăcios”. “Nu am vorbit cu el, probabil dezamăgit o fi. Dar eu cred că a făcut şi face treabă bună cu academia, a adus pe piaţă jucători importanţi. Normal că nu iese tot timpul aşa cum vrea el, pentru că nu depinde numai de el. El e şi mai supărăcios aşa, câteodată. Îl ştim toţi pe Gică şi ambiţia pe care o are. El are supărarea asta în anumite momente pentru că are mare dorinţă de a reuşi”, a mai spus Mutu.

Doar o victorie au bifat ilfovenii în precedentele șase jocuri disputate în campionat pe teren propriu, 1-0 cu Poli Timişoara (11 martie 2018), în rest au cinci înfrângeri, dintre care trei fără gol marcat.

FC Voluntari şi Sepsi OSK s-au mai întâlnit doar în ediţia curentă, când ilfovenii şi-au trecut în cont două victorii, iar un meci s-a încheiat la egalitate.

– 10 septembrie 2017: Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FC Voluntari 0-3, meci jucat pe arena Tineretului din Braşov. Toate cele trei goluri au fost marcate în ultimele 30 de minute de Alexandru Tudorie, tânărul vârf al ilfovenilor aflându-se la prima triplă din carieră în fotbalul profesionist.

– 18 decembrie 2017: FC Voluntari – Sepsi 3-0, meci decis încă din prima jumătate de oră, la finalul căreia tabela arăta 2-0 pentru elevii lui Claudiu Niculescu, graţie reuşitelor lui Ivanovici şi Bălan. Cel de-al treilea gol a fost marcat de Căpăţînă (minutul 80).

– Cel mai spectaculos joc a avut loc pe 19 martie 2018, Sepsi – FC Voluntari 2-2. Oaspeţii au deschis scorul în prelungirile primei reprize prin Laurenţiu Marinescu (din penalty), dar gazdele au revenit foarte bine de la cabine şi au întors rezultatul prin dubla lui Istvan Fulop (ambele reuşite din penalty). Scorul final a fost stabilit în minutul 90+2 de către Adrian Bălan, care a finalizat cu capul centrarea primită de la Lucian Cazan. Acest ultim meci va rămâne în istoria covăsnenilor drept primul disputat în Liga 1 pe „Municipalul” din Sf. Gheorghe.

Eugen Neagoe vs FC Voluntari în Liga 1: 6 jocuri – o victorie – două înfrângeri – 3 remize.

Mediile de vârstă ale celor două loturi: FC Voluntari – 27 ani şi 2 luni; Sepsi OSK – 25 ani şi 11 luni.