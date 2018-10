Liga Campionilor, etapa a doua. , Acum, Tottenham – Barcelona și Napoli – Liverpool, derby-urile serii. Show PSG / LIVESCORE

Grupa A

22.00 Atletico Madrid – FC Bruges 1-1 VIDEO

22.00 Borussia Dortmund – AS Monaco 0-0 (Digisport 4, Telekom Sport 3)

Grupa B

22.00 PSV Eindhoven – Inter Milano 1-1 VIDEO (Digisport 3, Telekom Sport 4)

22.00 Tottenham Hotspur – FC Barcelona 1-2 VIDEO (Look Plus, Digisport 1, Telekom Sport 1)

Grupa C

19.55 PSG – Steaua Roșie Belgrad 6-1 VIDEO (Look Plus, Digisport 1, Telekom Sport 1)

22.00 Napoli – Liverpool 0-0 (Look Sport, Digisport 2, Telekom Sport 2)

Grupa D

19.55 Lokomotiv Moscova – Schalke 04 0-1 VIDEO (Look Sport, Digisport 2, Telekom Sport 2)

22.00 FC Porto – Galatasaray Istanbul 1-0



