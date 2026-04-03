Opțiunile pentru postul de selecționer

Ședința a avut loc la Casa Fotbalului. În urma discuțiilor, a fost întocmită o listă de propuneri care urmează să fie înaintată Comitetului Executiv al FRF, potrivit GSP.

Comisia Tehnică a FRF a fost alcătuită din președintele Mihai Stoichiță, vicepreședinții Aurel Țicleanu și Lucian Burchel, secretarul Răzvan Rotaru, împreună cu membrii cu drept de vot Miodrag Belodedici, Dumitru Moraru, Ilie Alexe, Dumitru Dumitriu, Ionel Augustin, Mihai Ianovschi, Rodion Cămătaru, Marcel Răducanu, Massimo Pedrazzini, Zoltan Jakab, Marius Niculae, Lucian Sănmărtean și Costin Curelea, la care s-au adăugat, în calitate de membri fără drept de vot, Vlad Munteanu, Andrei Vochin și Felix Grigore.

Gică Hagi, care este liber de contract, este marele favorit să devină noul antrenor al „tricolorilor”. Printre favoriți se află și Edi Iordănescu, de asemenea liber de contract. Mai sunt luați în considerare pe listă și Daniel Pancu (CFR Cluj), Mirel Rădoi (FCSB), Răzvan Lucescu (PAOK Salonic), Cosmin Olăroiu (naționala Emiratelor Arabe Unite) și Adrian Mutu (liber de contract).

Comitetul Executiv al FRF urmează să decidă, prin vot, persoana sau persoanele cu care se vor demara negocierile, precum și coordonatele financiare și condițiile contractuale. Președintele FRF va purta negocierile finale cu candidatul sau candidații selectați. Numirea oficială a noului selecționer va fi anunțată după semnarea contractului.

Gică Hagi, marele favorit

Mihai Stoichiță, directorul Tehnic al FRF și președintele Comisiei Tehnice, a oferit mai multe declarații la finalul ședinței de vineri, susținând că sunt doi favoriți pentru funcția de antrenor al echipei naționale.

„Majoritar în opțiuni este Gică Hagi, dar și Iordănescu e în continuare în topul preferințelor membrilor. Ca procedură a fost făcută o listă de antrenori prezentată de la fiecare, o listă pe care ulterior am prezentat-o domnului președinte. Am făcut împreună numărătoarea, pentru a nu greși. Mandatul trebuie obținut în Comitetul Executiv, propunerea a fost făcută, noi suntem for consultativ, nu decizional”, a precizat Mihai Stoichiță, la conferință.

El a mai spus că „există bănuiala” că va veni Hagi. „După ce o să se încheie negocierile cu domnul președinte o să fie prezentat domnul selecționer. Procedura este mandatarea președintelui. O să demareze negocierile cu Gică Hagi și apoi va fi prezentat. (…) Sunt sigur că va reuși să aducă un alt entuziasm, o altă viziune asupra modului în care trebuie să joci fotbal, a reușit la Constanța”, a mai adăugat el.

FRF îi propusese o colaborare lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, 80 de ani, a făcut infarct vineri la Spitalul Universitar din București chiar înainte să fie externat, după ce leșinase la antrenamentul echipei naționale.

„Pacientul este stabil, conștient și cooperant cu personalul medical.”, a transmis Spitalul Universitar, într-un comunicat.

„Sunt foarte îngrijorat de ce s-a întâmplat cu Lucescu. Totul s-a petrecut în timpul comisiei tehnice, după ce le-am spus că fusesem ieri (joi, 2 aprilie n.r.) la el și stătusem acolo cu președintele, era bine. Astăzi era bucuros că iese din spital, totul părea în regulă”, a spus și Mihai Stoichiță.

Răzvan Burleanu, președintele FRF, îi propusese lui Mircea Lucescu să rămână în cadrul Federației.



„Nu era fericit că își încheiase colaborarea cu FRF din cauza problemelor de sănătate. Președintele îi propusese o colaborare cu FRF, era o chestiune importantă și pentru el, și pentru noi. Îl mențineam în lumea fotbalului și pentru noi conta mult: experiența, valoarea și ajutorul lui. Este stabil acum. Din ce am vorbit cu cei de la spital, starea este stabilă. Nu sunt doctor, nu pot spune mai multe”, a mai spus Mihai Stoichiță, directorul Tehnic al FRF.

Acesta a mai adăugat că nu se stabilise exact o funcție clară, dar că nu „era vorba de director tehnic”, funcție pe care o ocupă chiar el în prezent.