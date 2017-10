LIVE TEXT Danemarca – România, în preliminariile CM 2018 (duminică, 19.00, TVR 1). Tricolorii pleacă la Copenhaga sâmbătă dimineața. Benzar, Chipciu, Pintilii și Grozav nu fac deplasarea

LIVE TEXT Danemarca – România, în preliminariile CM 2018. Meciul de adio este duminică, de la ora 19.00 (TVR 1, TVR HD). Paul Anton, convocat de urgență. Tricolorii decolează spre Copenhaga, sâmbătă, la ora 9:40, de pe Aeroportul Henri Coandă.

ACTUALIZARE 7 octombrie. Tricolorii decolează spre Copenhaga, sâmbătă, la ora 9:40, de pe Aeroportul Henri Coandă.

ACTUALIZARE 6 octombrie. Selecționerul danez, Åge Hareide, l-a convocat de urgență Peter Ankersen, 27 de ani, fundaș de la FC Copenhaga.

ACTUALIZARE 6 octombrie. Programul media premergător acestei partide este următorul:

Sâmbătă, 7 octombrie

► ora 16:30 – conferință de presă Danemarca

► ora 17:00 – antrenament oficial Danemarca, deschis presei în primele 15 minute

► ora 18:30 – conferință de presă Cosmin Contra și un jucător

► ora 19:00 – antrenament oficial România, deschis presei în primele 15 minute

ACTUALIZARE 6 octombrie. 1X sau 2? Aceasta e întrebarea. Tricolorii nu știu ce rezultat le trebuie în Danemarca. Paradoxal, victoria sau egalul ne poate complica soarta calificării la Euro 2020

ACTUALIZARE 6 octombrie. Cosmin Contra i-a pierdut pentru jocul de la Copenhaga pe doi dintre titularii din meciul de joi cu Kazahstan, 3-1, accidentați în duelul de la Ploiești. Gheorghe Grozav a suferit o plagă tăiată la călcâiul piciorului drept care a fost suturată la finalul jocului, staff-ul medical recomandându-i repaus.

Mihai Pintilii a fost înlocuit pe durata partidei acuzând dureri puternice la gamba dreaptă. Staff-ul tehnic împreună cu cel medical au decis ca el să continue investigațiile la echipa de club.

Cei doi jucători nu vor face deplasarea pentru ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial 2018, de duminică, de la Copenhaga, ora 19:00, contra Danemarcei. Alți doi jucători, Romario Benzar și Alexandru Chipciu, sunt suspendați pentru această partidă.

Cosmin Contra l-a chemat la lot după partida câștigată în fața Kazahstanului, 3-1, pe debutantul Paul Anton de la Dinamo.

În urma jocului disputat joi seara la Ploiești, doi dintre tricolori, Romario Benzar și Alexandru Chipciu, au devenit indisponibili pentru deplasarea din Danemarca, aceștia fiind suspendați din cauza cumulului de cartonașe.

Astfel, antrenorul naționalei l-a convocat de urgență pe mijlocașul lui Dinamo, Paul Anton, pentru a completa lotul pentru ultimul meci al României în preliminariile CM 2018, duminică, ora 19:00, contra Danemarcei, la Copenhaga.

LIVE TEXT Danemarca – România, în preliminariile CM 2018. Chiricheș, Pintilii și Grozav, incerți!

Vlad Chiricheş are dureri mari la umărul la care s-a mai accidendat. A avut probleme pe final, la un dual banal cu un apărător al adversarilor, în careul oaspeţilor. Totuşi, căpitanul „tricolorilor” a dat asigurări că nu este vorba de ceva grav: ”Sunt ok, totul e în regulă. Nu e nicio problemă gravă, se întâmplă. Nu sunt speriat, pentru că ştiu despre ce e vorba şi nu îmi fac probleme”.

Probleme a avut şi Mihai Pintilii, înlocuit cu Ovidiu Hoban în minutul 70. ”Pe Stanciu voiam să îl bag, dar accidentarea lui Pintilii mi-a dat planurile peste cap”, a spus Contra.

De asemenea, Gicu Grozav s-a tăiat la tendonul lui Ahile şi a avut nevoie de cusături, în timp ce Chipciu, deja cu dureri la spate, a primit o lovitură în zona afectată.

„Cred că sunt lovit foarte rău. Chiar dacă nu eram suspendat în Danemarca, nu ştiu dacă puteam să joc, pentru că în acest moment simt o durere foare mare. M-a durut şi la pauză foarte tare, am făcut o injecţie. La spate nu am mai fost accidentat. A fost o lovitură în prima repriză, dar sper să fie bine, deşi acum merg mai greu. Sper să îmi revin. Am câteva zile de pauză”, a precizat jucătorul lui Anderlecht, suspendat pentru meciul de la Copenhaga.

Lotul pentru această partidă este următorul:

Portari: Ciprian Tătărușanu (Nantes, 47/0), Costel Pantilimon (Deportivo La Coruna, 25/0), Bogdan Lobonț (AS Roma, 85/0), Florin Niță (FCSB, 0/0).

Fundași: Sergiu Hanca (Dinamo, 3/0), Cosmin Moți (Ludogorets, 11/0), Vlad Chiricheș (Napoli, 50/0), Dragoș Grigore (Al-Sailiya, 29/0), Mihai Bălașa (FCSB, 0/0), Cristian Ganea (FC Viitorul, 3/0).

Mijlocași: Mihai Pintilii (FCSB, 38/1), Ovidiu Hoban (CFR Cluj, 28/1), Răzvan Marin (Standard, 9/1), Nicolae Stanciu (Anderlecht, 16/6), Alexandru Băluță (CSU Craiova, 3/1), Gheorghe Grozav (Karabukspor, 16/3), Nicușor Bancu (CSU Craiova, 0/0), Constantin Budescu (FCSB, 5/4), Alexandru Ioniță (Astra, 1/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 11/0), Paul Anton (Dinamo, 0/0).

Atacanți: Florin Andone (Deportivo La Coruna, 18/1), Claudiu Keșeru (Ludogorets, 19/6), George Țucudean (FC Viitorul, 0/0).

Lotul Danemarcei.

Danezii au moral foarte bun, după victoria din Muntenegru, și consideră meciul cu România ca pe o finală. Nordicii sunt pe locul 2 în grupa E, cu 19 puncte, iar o victoria duminică le-ar asigura prezența în play-off, și le-ar da speranțe într-o calificare directă în cazul unui eșec al Poloniei, acasă, cu Muntenegru.

