Buendia înscrie în prelungirile primei reprize cu un șut superb din afara careului de 16 m și duce scorul la 2-0 pentru britanici

Youri Tielemans a fost găsit excelent în interiorul careului și a trimis un șut imparabil din prima, în diagonală și cu boltă, deschizând scorul în această finală dominată de echipa britanică.

Englezii au dat primele semnale de alarmă prin șuturile periculoase ale lui Rogers, în timp ce revelația Freiburg a replicat periculos prin Höfler în minutul 17, atmosfera tensionată de pe teren fiind confirmată și de cele trei cartonașe galbene acordate rapid de arbitru lui Treu, Buendia și Cash în primele 21 de minute de joc.

Echipele de start

Freiburg: Atubolu – Kubler, Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Hofler – Beste, Manzambi, Grifo – Matanovic. Antrenor: Julian Schuster.

Aston Villa: Martinez – Cash, Konsa, Pau Torres, Digne – Lindelhof, Tielemans – McGinn, Rogers, Buendia – Watkins. Antrenor: Unai Emery.

Freiburg visează la un trofeu istoric

Echipa germană SC Freiburg a avut un parcurs impresionant în această ediţie a Ligii Europa. După ce a terminat pe locul 7 în grupa principală, formaţia antrenată de Julian Schuster a eliminat pe rând Genk, Celta şi Braga. Performanţa din acest sezon depăşeşte cele două participări anterioare în optimile de finală (2022/2023 și 2023/2024), potrivit News.ro.

Unai Emery, un adevărat colecționar de trofee

Pentru Aston Villa, această finală marchează o revenire pe scena europeană, fiind prima de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni în 1982. Antrenorul Unai Emery, recunoscut pentru succesul său în competiţiile UEFA, a câştigat Liga Europa de patru ori: de trei ori cu Sevilla şi o dată cu Villarreal. Villa a avut un parcurs solid, terminând pe locul doi în grupa principală şi eliminând Lille, Bologna şi Nottingham Forest.

„Este ceva special să joci o finală la Istanbul și putem fi mândri de ceea ce am reușit. Acum ne bucurăm de ea, ne bucurăm de competiție, de finală, ne bucurăm să pregătim meciul, respectând competiția, finala și pe Freiburg”, a spus Unai Emery, antrenorul lui Aston Villa.

„Este deja ceva special. Trebuie să spunem că vrem să fim învingători în acest ultim act și nu doar să fim mulțumiți că am ajuns în finală. Suntem cu adevărat foarte motivați să o câștigăm. Percepția sprijinului și a solidarității la Freiburg este mai puternică ca niciodată. Este extraordinar. Aceasta este puterea fotbalului, care poate cuceri atât de mulți oameni și îi poate aduce laolaltă. Este cu adevărat un sentiment plăcut și ne bucurăm de acest moment”, a afirmat și Julian Schuster, antrenorul lui Freiburg.

Finala se va disputa pe Beşiktaş Park, un stadion cu o capacitate de 40.000 de locuri, situat pe malul nordic al Bosforului. Acesta a mai găzduit Supercupa UEFA din 2019, câştigată de Liverpool după o victorie la penaltiuri împotriva Chelsea.

Brigada de arbitri este condusă de François Letexier, asistat de Cyril Mugnier şi Mehdi Rahmouni. În camera VAR se va afla Jérôme Brisard. Trofeul UEFA Europa League, care cântăreşte 15 kg şi nu are mânere, este cea mai grea piesă din argintăria UEFA. Câştigătorii vor obţine şi un loc în faza grupelor Ligii Campionilor UEFA 2026/27, dacă nu s-au calificat deja prin competiţia internă.