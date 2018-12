Atacantul de 29 de ani a ratat la mustață titlul în acest an, Zalgiris fiind devansată cu două puncte de rivala Suduva Marijampole. Antal a fost însă golgheterul campionatului, cu 23 de reușite. În sezonul 2018, fostul campion al României cu Oțelul Galați a mai marcat de 5 ori în Cupa Lituaniei și de trei ori în Europa League.

Ajuns la final de contract, Liviu Antal nu s-a înțeles cu Zalgiris pentru prelungirea angajamentului și speră să ajungă într-un campionat mai puternic din Europa.

Dragoste la 30 de grade Celsius

În aceste zile, fotbalistul petrece o vacanță exotică în Brazilia, la Rio de Janeiro, împreună cu iubita lui, Andrea Chirilă, absolventă a Facultății de Drept Dimitrie Cantemir din Cluj-Napoca. Cei doi îndrăgostiți de bucură de căldură și vizitează locuri interesante. În această perioadă, temperaturile la Rio depășesc 30 de grade Celsius. Antal nu a ratata ocazia să facă turul celebrului stadionu Maracana.

„Mi-am terminat contractul în Lituania, iar acum vreau să mă relaxez o perioadă. Mă bucur enorm că în 2017 am luat decizia să plec în Lituania. Am avut primele şase luni mai grele până ce m-am acomodat cu terenul sintetic şi cu campionatul, dar în 2018 am avut un an foarte bun. Păcat că nu am câştigat şi campionatul. Mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături, conducerea clubului, antrenorului şi nu în ultimul rând colegilor. Le doresc multă baftă şi sper că anul viitor vor câştiga campionatul”, a declarat Liviu Antal pentru Sportul Sălăjean.

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani poartă acum discuţii cu mai multe echipe şi nu exclude chiar şi varianta unei reveniri în Lituania. Nu ia în calcul Liga 1.

„Încă nu m-am hotărât ce voi face. Vreau în această perioadă să mă bucur de vacanţă şi apoi voi lua o decizie. Poate mă voi întoarce în Lituania, dar în momentul de faţă am discuţii cu mai multe echipe. Momentan nu vreau să mă întorc în România”, a mai spus fotbalistul pentru sursa citată.