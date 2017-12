Lucian Goian, la primul gol pentru Mumbay City / VIDEO

Lucian Goian, la primul gol pentru Mumbay City. Fundașul de 34 de ani a marcat primul gol pentru formația din liga indiană.

Goian, căpitanul echipei sale, a fost pe fază la penalty-ul ratat de colegul său, Emana, și a deschis scorul în minutul 12 al meciului cu ultima clasată, Delhi Dynamos, încheiat cu scorul de 4-0.

Watch the goal here, and also Goian’s celebration with his family.#LetsFootball #MUMDEL pic.twitter.com/u6sokGdjeq

— Indian Super League (@IndSuperLeague) December 29, 2017