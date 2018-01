Lupta pentru play-off. Vasile Miriuță este sigur: ”Dinamo se va bate la podium”

Lupta pentru play-off se anunță foarte încinsă în ultimele patru etape rămase de disputat din sezonul regular al Ligii 1. Vasile Miriuţă e sigur că Dinamo nu va rata calificarea în play-off-ul Ligii 1, deşi trupa din Ştefan cel Mare este a şaptea în clasament, primul loc sub locurile de play-off.

„Noi, Viitorul, Botoșani și Astra ne vom bate acolo. Am văzut că și Botoșani s-a întărit. Au luat jucători buni pentru campionatul României. Să intrăm întâi play-off și după aia ne vom bate la podium. Dar vom intra. Am încredere în jucătorii mei, au demonstrat în ultima lună și jumătate că sunt jucători de valoare și de mare caracter și pot să facă acest lucru”, a afirmat Vasile Miriuţă, cu ocazia unei conferinţe de presă.

Antrenorul „câinilor” i-a solicitat patronului Ionuţ Negoiţă ca Dinamo să joace primul meci oficial din 2018, cu CS U Craiova, pe cel mai mare stadion al ţării.

„Eu îmi doresc să jucăm cu Craiova pe Arena Națională. Cu suporterii în spate nu ne bate nimeni în România, asta e clar. Dar avem nevoie de 10-15 mii în spate. Când jucăm cu 500 de spectatori în Groapă e greu. Îi înțeleg și pe jucători. Dar dacă jucăm pe Arena Națională cu 10-15 000 de dinamoviști care ne împing de la spate, nicio echipă nu ne bate, asta e sigur”, a mai declarat Miriuţă.

Plecarea lui Paul Anton la Anzhi Makhachkala nu l-a surprins pe Miriuţă, care aşteaptă întăriri chiar în aceste zile.

„Știam mai demult. Cu Paul chiar am avut o relație specială. A fost mâna mea dreaptă. Știam că va veni o ofertă pentru el. Nu m-a surprins. A jucat foarte bine și era normal să vină o ofertă. Eu îmi doresc să am acești jucători noi până mâine-poimâine. Să se antreneze cu echipa trei-patru zile până să plecăm în cantonament. Și dacă vin cu o zi înainte să plecăm, tot e bine, dar mi-aș dori să fie aici de mâine”, a mai spus Vasile Miriuţă.

Convins că Filip și Nemec nu pleacă

Vasile Miriuţă e convins că Steliano Filip şi Adam Nemec vor continua şi în sezonul de primăvară la formaţia din Ştefan cel Mare.

„Eu zic că rămâne Steliano la noi. Probabil că, dacă va veni o ofertă bună atât pentru club, cât și pentru Steliano, atunci va pleca. Nu știu dacă în acest moment este o ofertă concretă. Am convenit amândoi că Nemec trebuie să rămână pentru că Dinamo are nevoie de el. Așa cum Dinamo l-a ajutat pe el și l-a adus, așa trebuie să înțeleagă acum că echipa are nevoie de el. Totuși este vorba despre Dinamo, nu de Ciorogârla, să fim serioși. Nu e o echipă oarecare”, a declarat „principalul” lui Dinamo , într-o conferinţă de presă.

Antrenorul „câinilor” speră să nu-l piardă nici pe Jaime Penedo.

„Penedo e sub contract cu noi până în vară. Sper să nu facă greșeala să nu vină. E Brănescu acolo, care poate să apere. Bălgrădean e printre primii trei portari din România. N-am spus că m-ar interesa, doar că e între primii trei portari din România”, a mai spus Miriuţă.