Din partea României vor fi prezenți Simone Tempestini (campion mondial de juniori, de 9 ori campion național absolut), Bogdan Marișca (dublu campion național absolut), Vali Porcișteanu (campion național absolut) și Norbert Maior (campion european de juniori).

Invitatul cu cea mai bogată experiență internațională este austriacul Manfred Stohl, care are 127 de starturi în Campionatul Mondial de Raliuri. El va lua startul la Mamaia cu un Citroën C3 Rally2 evaluat la peste 250.000 de euro. În palmaresul său se regăsesc un titlu mondial în P-WRC, patru podiumuri în clasamentul general al WRC și o clasare în primii patru la final de sezon în 2004.

Pe listă se află și spaniolul Efren Llarena, campion european FIA ERC. Acesta a debutat în WRC în 2025 și a obținut locul 4 la general în etapa din Insulele Canare. În total, 20 de concurenți din mai multe țări europene vor alinia modele de generație nouă Rally2 și R5, valoarea cumulată a mașinilor depășind 5 milioane de euro.

Evenimentul este programat între 19 și 21 septembrie 2025, fiind organizat de Napoca Rally Academy și Raliul Deltei, cu sprijinul Riviera Românească și Visit Mamaia. Traseul special, amenajat în nordul stațiunii, va combina porțiuni de asfalt cu macadam și va include viraje strânse, săritori artificiale și zone destinate duelurilor directe între piloți.

Programul va începe vineri, 19 septembrie, cu prezentarea oficială a echipajelor și o sesiune de autografe în Portul Tomis, urmate de parada mașinilor de concurs. În Mamaia Nord, lângă cluburile Nuba și Fratelli, va fi instalat Rally Village, cu zonă de street food, muzică și activități pentru public.

Accesul spectatorilor este gratuit și, în plus, organizatorii pun la dispoziție transport prin „Rally Bus” și spații de parcare dedicate.

