Les cuento que hoy nació mi nieto Diego Matias Maradona, pesó 3 kilos y medio, y es hermoso. Estoy muy feliz y me llena el corazón. Lo voy a disfrutar como no lo pude hacer con mi hijo Diego. Bienvenido DIEGUITO MATIAS, el integrante más chiquito de la familia.

