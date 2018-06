Marian Drăgulescu, operat pe inimă! Acum câteva zile, ”suda” țigările

”După ce am făcut EKG-ul, medicii şi-au dat seama că am unele probleme. În clipa în care am ajuns la cardiologie, mi s-a spus de la bun început că s-ar putea să fie nevoie de ablaţie.

Am tot sperat că voi putea corecta aceste probleme ca urmare a medicaţiei dar, în cele din urmă, s-a demonstrat că este nevoie de această intervenţie, pe care, în cele din urmă, am făcut-o şi care s-a dovedit a fi un succes. Abia m-am externat iar în câteva zile voi reintra în sală pentru a-mi reula pregătirea”, a explicat Marian Drăgulescu pentru site-ul telekomsport.ro.

Ablaţia cardiacă este o intervenţie minim invazivă. Constă în cicatrizarea sau înlăturarea completă a ţesutului inimii care provoacă tulburările de ritm cardiac. Operaţia este recomandată persoanelor mai vârstnice, precum şi celor care suferă de sindromul Wolff-Parkinson-White.

Acum câteva zile, mai exact sâmbătă, în ziua finalei Halep – Stephens, de la Roland Garros, Drăgulescu a fost invitatul celor de la Eurosport, alături de late vedete din sport (Camelia Potec, Marian Oprea și Falemi), pe terasa unui mall din Capitală, pentru a urmări partida de la Paris, pe un ecran uriaș.

Deși se afla în public, ”Marocanul” nu s-a ferit să fumeze mai multe țigări și să înfulece dintr-un hamburger uriaș, mâncare nerecomandată sportivilor de performanță.

Medicii l-au oprit de la efort pe Marian Drăgulescu. Gimnastul are probleme cu inima