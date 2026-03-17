Cu perioade petrecute la echipe cunoscute, precum Sporting Lisabona și Mainz, acesta a vorbit despre cele mai frumoase momente ale carierei sale de jucător, dar și despre locurile și personalitățile care l-au marcat.

Ce și-a amintit Marius Niculae despre Cristiano Ronaldo

„Am amintiri frumoase de la Sporting Lisabona, am fost o echipă mare. Am câștigat în primul an tot ce se putea în Portugalia și am debutat cu gol în derby cu Porto. Era prima mea ieșire, de-aia l-am ales special pe Loți Boloni, cu care lucrasem la echipa națională, aveam o relație foarte bună cu el și el a și insistat să vin la Sporting.

Eram cu Jardel, ni l-a prezentat Loți pe Ronaldo, ne spunea că o să fie mai bun ca amândoi. Eu nu ziceam nimic, că era respectul față de el. Dar brazilianul zicea «Dacă nu eram eu cu ăsta, erai plecat demult». Când l-am văzut la antrenamente, mi-am schimbat puțin opinia, deși nu credeam că o să ajungă unde e acum. Mai degrabă îl vedeam atunci pe Ricardo Quaresma, care era un jucător mai versatil. Cum se zicea la noi de «noul Hagi», în Portugalia se vorbea de «noul Figo», și Ricardo cam era acolo. După aceea, munca și ambiția au făcut diferența”, a spus Marius Niculae la Eurosport.

Fostul fotbalist a vorbit și despre perioada petrecută în Germania, la Mainz, acolo unde l-a avut ca antrenor pe Jurgen Klopp.

„Cel mai mult am împărțit vestiarul la Dinamo. Mi-a plăcut și la Sporting, că era cu greutate. Și la Mainz, când l-am avut pe Jurgen Klopp antrenor, care era cumva și antrenor, și inima echipei. Venea și punea muzică în vestiar, îi cereau căpitanii de echipă să pună melodii. Mă uitam un pic ciudat, dar nu comenta nimeni nimic. Klopp avea cel mai bun discurs în vestiar, era incredibil. Clar erau studiate, se pliau perfect, îți venea să mănânci adversarul”, a adăugat Marius Niculae.

Fostul atacant al echipei naționale și-a amintit și de duelurile cu Italia, când i-a avut adversari direcți pe Alessandro Nesta și Fabio Cannavaro.

„I-am avut pe Nesta și Cannavaro, n-am dormit toată noaptea după meciul acela, Fabio Cannavaro m-a marcat direct. Nu întâmplător a ieșit Balon de Aur, un jucător incredibil. Era mai scund ca mine, dar atunci nu puteai să afli atâtea informații. Atunci le ziceam colegilor să mi-o dea la cap, iar la faza următoare, când a sărit cu un cap peste mine, mă uitam să văd dacă are arcuri la picioare. Și când se întâmpla să trec de el, venea Nesta și rezolva”, și-a amintit sportivul.

Fostul fotbalist a fost olimpic la matematică

Marius Niculae a vorbit la Eurosport și despre copilărie, amintindu-și că i-a plăcut atât de mult matematica încât a fost olimpic.

„Matematica, am fost olimpic. Am prins dragoste față de această materie în momentul în care stăteam bolnav acasă și trebuia să fac meditații. Aveam o profesoară care îmi explica așa frumos, se exprima foarte bine și învățam repede de la ea. Am ajuns olimpic pe București, am trecut școala, sectorul, dar n-am ajuns la naționale”, a încheiat Marius Niculae.

