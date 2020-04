De Cristian Otopeanu,

„Cred că am avut coronavirus în decembrie, eu ştiu exact simptomele pe care le are acest virus nenorocit. Eu am avut o pneumonie, nu am avut gust, nu am avut miros, exact ce zic epidemiologii despre acest virus. Plus că a avut tot staff-ul meu”, a declarat Marius Şumudică la Pro X.

Apoi a continuat: „Eu cred că la noi foarte multa lume este infectată, dar (n.r. oamenii) sunt asimptomatici. Alţii probabil trec foarte uşor peste el. Am citit şi eu despre Wuhan, de unde a plecat virusul”.

„Dumneavoastră ştiţi ce înseamnă Istanbul ca aeroport? Eu m-am crucit. Am văzut foarte mulţi chinezi pe aeroport acolo şi cred că de acolo am luat virusul”, a mai spus tehnicianul.

