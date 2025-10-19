În prima repriză, Dinamo a ratat o șansă uriașă de a deschide scorul. În minutul 10, Koljic a scos spectaculos de pe linia porții șutul lui Stoinov. Rapid a replicat în minutul 34, când Keita a lovit bara.

A doua repriză a adus golurile așteptate. În minutul 59, Gnahore a înscris din corner pentru Rapid. GSP relatează că „Christensen centrează bine din corner, iar Gnahore își bagă mingea în poartă!”

Rapid și-a consolidat avantajul în minutul 74. Conform sursei, „Petrila îi pasează perfect lui Manea în mijlocul careului, iar apărătorul nu iartă. 2-0 pentru Rapid.”

Meciul a avut și momente controversate. În minutul 54, golul marcat de Cîrjan a fost anulat pentru ofsaid.

Aproximativ 1.500 de suporteri rapidiști s-au adunat la Piața Muncii pentru a pleca în corteo spre Arena Națională. Liviu Ungurean, liderul galeriei, revine pe stadion după o pauză de un an și jumătate. Fanii i-au strigat numele, iar unii dintre ei l-au îmbrățișat. „Mi s-au înmuiat picioarele”, a afirmat acesta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE