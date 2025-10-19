În dimineața partidei, erau deja vândute 35.000 de bilete, număr care include și abonamentele cât și biletele cumpărate de fanii Rapidului. Giuleștenii au primit o peluză întreagă, adică un număr de aproximativ 7000 de tichete la meciul care se va disputa de la ora 20:30.

Conform celor de la dinamo1948.club, sunt șanse mari să se fi ajuns la 40.000 de bilete vândute până la ora de start a partidei.

Partida dintre Dinamo și Rapid va stabili astfel un record de asistență pentru acest sezon de Liga 1. Până în acest moment, meciul care a strâns cei mai mulți oameni pe stadion este cel dintre Rapid și FCSB, din etapa a 6-a a Ligii 1, meci încheiat cu scorul de 2-2.

Ambele echipe sunt în mare formă, înaintea partidei, astfel că se anunță a fi un derby încins. Cele două formații sunt despărțite de două puncte în clasament, giuleștenii având 25 de puncte, iar „câinii” 23.

