„Dragii mei, se încheie prost un an 2018 foarte bun pentru mine. Un an în care am muncit mult,am reușit lucruri frumoase și am întâlnit oameni minunați. Urmează un an 2019 greu, de luptă, în care va trebui să muncesc de două ori mai mult pentru a reveni la nivelul obișnuit. Și am să o fac, așa cum am făcut-o de fiecare dată, pentru că la asta mă pricep cel mai bine: să revin și mai puternică după momentele grele. Vă doresc un An Nou mai bun din toate punctele de vedere, să criticăm mai puțin, să privim mai mult în ograda proprie și să încercăm să facem lucrurile mai bine în fiecare zi, pentru noi și pentru cei dragi nouă! La mulți ani!”, a scris Neagu, pe Facebook.

Cea mai bună handbalistă a României a făcut și precizări legate de operația pe care o va face la genunchi: „Va avea loc în primele săptămâni din luna ianuarie. (pentru că mulți m-ați întrebat dacă m-am operat deja)„, a spus sportiva.

