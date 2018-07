Mihaela Buzărnescu, după calificarea în ”optimi” la Openul României: ”Oamenii să-mi înțeleagă ieșirile”.

'Mereu, primul tur este greu. Mă bucur că lumea a venit la meci, vor fi și mai mulți, când vor ieși de la serviciu. Sper s fie calmi, să ne înțelegă trăirile, ieșirile mele. Încerc să mă calmez și să fiu cât mai concentrată.

Nu mi s-a părut o trecerea prea ușoară. Aapărut și oboseala. Sunt și emoțiile, am jucat acasă.Sunt prima oară pe tabloul principal la București', a spus Buzărnescu, la conferința de presă.

'M-am descurcat OK, și serviciul a mers, am returnat bine, ea (n.r. – Kovinic) are un serviciu bun. A fost o jucătoare în prima sută mondială, a ieșit momentan, dar va reintra, pentru că are potențial și este tănâră', și-a 'scanat adversara pe care a învins-o.

Țelul, Top 20

'Oricine poate bate pe oricuine. De-asta sportul ăsta este fascinat. Să lupt pentru Top 20. Acesta este țelul meu, este diferență mare de puncte', este scopul jucătoarei noastre.

'Este talentată, are un joc ofensiv', a spus Buzărnescu despre adversara din turul următor. În optimile de finală, Mihaela Buzărnescu va fi testată de Tamara Zidansek (Slovenia, 20 de ani, 93 WTA), care a trecut ieri, cu 7-5, 6-0, de Rebecca Peterson (Suedia, 22 de ani, 71 WTA).