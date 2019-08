De Ciprian Iana,

Considerat mâna dreaptă și principalul sfătuitor al latifundiarului din Pipera, MM Stoica a invocat motive personale pentru a putea părăsi corabia în derivă a FCSB.

“Am probleme personale. Sunt foarte apăsat. Nu pot să fiu relaxat. Am probleme familiale foarte grave. Am probleme cu un membru al familiei, la care țin foarte mult, care e pe moarte. Am nevoie de o pauză, nu sunt bine deloc”, a dezvăluit, la Digi Sport, Mihai Stoica.

Solicitarea de eliberare din funcție a fost până la urmă aprobată de Gigi Becali. “MM a plecat! E prietenul meu, dar a plecat! Nu o putem numi demisie, dar mi-a zis că el vrea să se retragă o perioadă. A zis că vrea o perioadă de liniște. Că are nu știu ce probleme cu soacra. Nu mai stă pe bancă. La echipă, ca prieten, poate să vină, poate să facă ce vrea”, a precizat patronul de la FCSB.

Acesta a menționat și motivul “principal” care l-a făcut pe Mihai Stoica să-și dea demisia din funcția de director sportiv: “El voia să se implice mai mult, dar nu poate. Cred că ăsta e de fapt motivul pentru care a plecat. Îi voi lua locul lui MM și voi merge la echipă pentru a le spune jucătorilor: ”Bucurați-vă de fotbal!”. Cică așa le spune și Gică Hagi la vestiar”.

Mihai Stoica a fost manager general al echipei lui Gigi Becali între 2002 și 2007, demisionând și atunci în urma unor neînțelegeri cu patronul. A revenit la FCSB în 2010 (cu o întrerupere între martie 2014 și februarie 2016, când și-a ispășit pedeapsa primită în Dosarul transferurilor).

Rămasă fără antrenor, după demisia lui Bogdan Andone, și acum fără director sportiv, FCSB ocupă un modest loc 9 în Liga 1, cu doar 4 puncte în tot atâtea etape.

