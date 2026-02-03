În ultimele luni, starea lui Mircea Lucescu a necesitat mai multe internări. Cea mai recentă, pe 2 februarie 2026, pe secția de cardiologie, reprezintă a treia intervenție medicală din această perioadă. Antrenorul este sub supravegherea doctorului Cristian Udroiu, unul dintre cei mai renumiți cardiologi din țară. «Situația lui Mircea Lucescu este gravă, fiind monitorizat în permanență», au confirmat surse medicale pentru GSP.ro.

Deși stabil, selecționerul este încă activ din punct de vedere profesional, urmărind pe laptop și tabletă meciurile jucătorilor eligibili pentru echipa națională. Cu toate acestea, medicii sunt sceptici că Lucescu va fi în plenitudinea forțelor pentru a conduce naționala la semifinala barajului pentru Campionatul European, programată pe 26 martie 2026, la Istanbul, împotriva Turciei.

Conform informațiilor obținute de GSP.ro, selecționerul plănuise să meargă în Belgia pentru un control amănunțit, însă agravarea stării de sănătate i-a schimbat planurile, iar internările repetate în România au devenit inevitabile. În acest context, Federația Română de Fotbal (FRF) ia în calcul posibilitatea găsirii unui înlocuitor, în cazul în care Lucescu nu va putea ocupa postul pe bancă la meciul decisiv de luna viitoare.

O reevaluare medicală este așteptată la începutul acestei săptămâni, însă până la acest moment, medicii rămân precauți în privința șanselor ca antrenorul să se recupereze complet până la confruntarea cu Turcia. Situația rămâne una sensibilă atât pentru Mircea Lucescu, cât și pentru echipa națională, aflată într-un moment crucial.

