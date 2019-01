Mircea Rădulescu îi ține sub lupă pe antrenorii din Liga 1. ”Nici o analiză de specialist”

Pentru Mircea Rădulescu, antrenorii de la echipele din primul eșalon valoric, dar nu numai ei, nu oferă informații despre munca depusă la echipă, ci vorbesc numai generalități la conferințele de presă de la finalul meciurilor din campionat.

'După meciuri aud mai mereu din gura antrenorilor: 'În prima repriză am jucat bine, dar, din păcate, am ratat câteva ocazii, iar în a doua am avut o cădere inexplicabilă'. Păi această povestire a meciului o fac ziariștii, nu antrenorii. Atunci prin ce se mai diferențiază tehnicienii de ceilalți microbiști?', ne-a declarat Mircea Rădulescu.

Mircea Rădulescu îi ține sub lupă pe antrenorii din Liga 1. Va comenta presatția foștilor elevi în Libertatea

Fost selecționer la patru echipe naționale (România, Egipt, Siria și Algeria), Rădulescu a continuat: 'N-am auzit un antrenor după un joc câștigat că spune: 'Știam că adversarul va juca în sistemul x, că va încerca să desfacă jocul pe flancuri!' sau 'Am pregătit meciul în acest fel, am schimbat la pauză sistemul tactic''. Nici o analiză de specialist'.

Tocmai pentru că în fotbalul nostru lipsește o analiză de specialist, Mircea Rădulescu își va expune părerile despre antrenori în Libertatea, după fiecare etapă din Liga 1. Barometrul antrenorilor va debuta marți, la finalul primei etape din sezonul de primăvară.

