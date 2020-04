De Ciprian Iana,

Aflat în izolare la domiciliu în București, alături de soția sa și de una dintre fiice, Luana, tehnicianul de la Politehnica Iași este bulversat de situația în care se află practic întreaga lume, din cauza pandemiei de coronavirus.

”Cea mai tristă aniversare. Voi sta doar cu soţia și cu Luana. Nici Raisa nu va veni, pentru că ea stă în altă parte și ne păzim, nu ne vedem. Nici nu-mi vine să cred prin ce trecem! Parcă suntem în filmele alea SF pe care le vedeam și pe care nu le luam în seamă”, a declarat Mircea Rednic pentru Gazeta Sporturilor.

‘Îmi e greu, pentru că sunt un om de acţiune, chiar dacă am unde să mă mişc aici în Bucureşti”, a mai precizat tehnicianul pentru pagina de Facebook a clubului Politehnica Iași.

Despre actualul sezon, întrerupt din cauza pandemiei de Covid-19, Mircea Rednic a precizat: ”Nici nu ştim dacă o să terminăm acest sezon, suntem ameninţaţi că acum va fi cea mai grea perioadă. S-ar putea să avem o perioadă mai dificilă. Să începem doar de dragul de a începe eu nu sunt de acord. E de ajuns însă să fie unul singur contaminat şi va fi un dezastru”.

În ceea ce privește viitorul său, Mircea Rednic a declarat că se gândește să mai stea un an la Politehnica Iași.

„Mă gândesc foarte serios să continui încă un an la Iaşi, sunt respectat aici mă simt foarte bine. Am început o treabă, am reuşit să formăm un grup şi sunt sigur că putem face o treabă bună”, a spus Mircea Rednic.

