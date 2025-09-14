Potrivit Gazeta Sporturilor, Mirel Rădoi a suferit o criză hipertensivă, cu o tensiune extrem de ridicată, 23 cu 16. În vestiar a fost nevoie de intervenția medicilor, care i-au administrat o injecție pentru stabilizarea valorilor.

Ianovschi a explicat situația la Digi Sport 1. „Mirel nu se simte bine, nu e în plenitudinea forțelor. Trăiește fotbalul cu intensitate maximă. Avem o perioadă cu rezultate excelente, dar ele vin și din presiunea pe care el o pune. Oboseala și numărul mare de antrenamente și-au spus cuvântul, oricine poate ceda fizic”, a transmis Mihai Ianovschi.

Întrebat și despre reacția nervoasă a lui Rădoi la adresa lui Baiaram, introdus pe teren în minutul 73, Ianovschi a clarificat: „Pe Mirel l-a deranjat situația, nu jucătorul. Era supărat pe context, de aceea a reacționat așa. Când va vorbi personal, va explica exact ce s-a întâmplat”.

După succesul cu Farul, Universitatea Craiova a acumulat 23 de puncte și ocupă primul loc în clasament.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE