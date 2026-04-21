Gigi Becali, finanțatorul clubului bucureștean, a confirmat despărțirea și a explicat decizia antrenorului. „Mirel a venit la mine acasă, în Pipera, și m-a anunțat că pleacă la Gaziantep. Mi-a spus că nu e vorba despre nicio supărare. E vorba de cariera lui și că visează să ajungă de la Gaziantep la primele 4 echipe din Turcia”, a declarat Becali, conform gsp.ro.

Contract impresionant pentru Mirel Rădoi

Potrivit lui Gigi Becali, Mirel Rădoi va câștiga 900.000 de euro pe an în Turcia, incluzând un salariu lunar de 65.000 de euro și o primă de instalare de 100.000 de euro. „Mi-a arătat contractul și eu nu pot să-l opresc la astfel de bani. I-am mulțumit și i-am dat binecuvântarea mea”, a precizat finanțatorul FCSB.

Rădoi va prelua conducerea echipei Gaziantep, care l-a demis recent pe antrenorul Burak Yılmaz din cauza rezultatelor slabe. În lotul formației turce se află și trei jucători români: Deian Sorescu, Alexandru Maxim și Denis Drăguș.

În cele cinci meciuri petrecute la cârma FCSB, Mirel Rădoi a obținut trei victorii (4-0 cu Oțelul, 1-0 cu UTA și 3-2 cu Farul), un egal (0-0 cu Metaloglobus) și o înfrângere (2-3 cu FC Botoșani). La momentul plecării sale, echipa ocupă primul loc în clasamentul play-out-ului, cu două puncte avans față de UTA Arad.

Gigi Becali: „Gata, bă, intru eu în rol!”

Despărțirea de Rădoi l-a determinat pe Gigi Becali să glumească pe seama situației, autoproclamându-se „noul antrenor” al echipei. „Gata, bă, intru eu în rol!” a spus latifundiarul în direct la emisiunea „Liga Digisport”.

Alegerea unui succesor temporar va fi în sarcina lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB. „MM hotărăște! Să găsească un antrenor pentru 2-3 luni. Caut altul de la vară”, a spus Becali, menționând că obiectivul principal este calificarea în Conference League, care ar aduce clubului 10 milioane de euro.

Finanțatorul nu a exclus o eventuală revenire a lui Elias Charalambous, cel care a condus echipa spre două titluri consecutive în Superliga. „O să mă consult cu MM, contează mai mult ce spune el. Eu îl aprob pe care vrea el”, a adăugat Becali, conform gsp.ro.