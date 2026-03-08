Potrivit declarațiilor lui Becali, Rădoi, care este finul acestuia, a acceptat să revină la club fără a primi salariu, doar pentru a ajuta echipa într-un moment dificil. „De marți, Mirel e antrenor la FCSB, vine doar pentru două luni și jumătate ca să ajute. Acum dacă și-au dat demisia, a zis «da, nașule, vin să te ajut». Să facă ce vrea, omul nu vrea bani. După două luni și jumătate stăm la masă, acum nu stăm la masă pentru că ajută”, a declarat Becali, citat de gsp.ro.

Aceasta nu este prima experiență a lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a FCSB. În 2015, el a fost antrenorul echipei timp de câteva luni, însă mandatul său s-a încheiat prematur, după un conflict cu patronul echipei. Atunci, echipa a ratat calificarea într-o grupă europeană, iar relația dintre cei doi a devenit tensionată.

De-a lungul carierei de antrenor, Rădoi a mai condus echipe precum România U21, naționala de seniori, Universitatea Craiova, dar și formații din Orientul Mijlociu, precum Al-Tai, Al-Bataeh și Al-Jazira. În 2023, într-un interviu acordat pentru gsp.ro, Rădoi declara că nu își mai dorește să lucreze sub conducerea lui Gigi Becali, menționând: „Nu aș mai veni la FCSB, pentru că s-a întâmplat o dată cu nașul lui, cu Gică Hagi, și o dată cu finul lui, cu mine. Atunci, dacă s-a întâmplat de două ori, nu mă aștept la altceva a treia oară. E clar că Gigi Becali nu se va schimba niciodată”.

Cu toate acestea, fostul selecționer al României a decis să dea curs invitației nașului său. Ultima echipă antrenată de Rădoi a fost Universitatea Craiova, unde a avut o prestație notabilă. Sub conducerea sa, echipa s-a luptat pentru calificarea în fazele eliminatorii ale Conference League, dar proiectul de la Craiova s-a încheiat brusc. Mihai Rotaru, patronul echipei oltene, a declarat că Rădoi ar fi fost „epuizat” de provocările din cadrul clubului.

În perioada petrecută la Craiova, Rădoi a antrenat echipa în 44 de meciuri, obținând 23 de victorii și o medie de 1,77 puncte pe meci.

