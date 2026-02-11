Ceea ce trebuia să fie simbolul indestructibil al excelenței sportive s-a dovedit a fi, pentru unii campioni, un obiect surprinzător de fragil.

„Nu săriți cu ele la gât!”

Prima care a tras semnalul de alarmă a fost schioarea americană Breezy Johnson, proaspăt încoronată campioană olimpică la coborâre.

Într-o conferință de presă susținută imediat după victorie, sportiva le-a arătat jurnaliștilor medalia deja ciobită și panglica ruptă.

„E grea și… stricată. Săream de bucurie, apoi pur și simplu a căzut. Sunt sigură că cineva o va repara. Nu e stricată prea tare, doar puțin”, a declarat americanca, oferind totodată un avertisment colegilor săi: „Nu săriți cu ele la gât!”.

Incidentul nu a fost unul izolat. Biatlonistul german Justus Strelow a trecut printr-un moment similar în timpul unei festivități la sediul echipei naționale.

În timp ce colegii săi îl aclamau, medalia de bronz s-a desprins și a căzut pe podea. Când a încercat să o reatașeze, sportivul a realizat că o bucată din ea se rupsese la impact.

O soartă și mai dură a avut medalia de argint a suedezei Ebba Andersson (schi fond). „Medalia a căzut în zăpadă și… s-a rupt în două. Sper că organizatorii au acum un „plan B” pentru acest caz și pentru situații similare”, a declarat Andersson pentru postul SVT.

Reacția organizatorilor: „Investigăm problema”

Confruntați cu dovezile fizice și imaginile devenite virale, oficialii italieni au promis o rezolvare rapidă. Andrea Francisi, directorul de operațiuni al Jocurilor, a asigurat sportivii că situația este tratată cu maximă seriozitate.

„Suntem pe deplin conștienți de situație; am văzut cu toții fotografiile. Investigăm problema exactă. Vom acorda o atenție deosebită medaliilor pentru a ne asigura că totul este perfect, deoarece acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pentru sportivi”, a precizat Francisi.

Din ce sunt realizate medaliile olimpice

Fragilitatea aparentă a medaliilor readuce în discuție compoziția acestora. Deși până în 1912 medaliile de aur erau realizate din metal prețios masiv, regulile Comitetului Internațional Olimpic (CIO) s-au schimbat de atunci.

În prezent, medaliile de „aur” sunt, de fapt, realizate din argint (puritate 925) și placate cu un strat de șase grame de aur pur.

Medaliile de argint păstrează aceeași compoziție de bază, în timp ce medaliile de bronz – urmând standardul setat la ediția anterioară de la Paris – sunt fabricate din cupru pur.

Rămâne de văzut dacă aliajul sau procesul de fabricație specific ediției italiene este cauza acestor incidente neobișnuite.