Face înot de performanță de mic, dar și-a găsit și altă vocație. Între antrenamente și cantonamente, Ionut Radu, sportivul de la CSM București, este model și își împarte timpul între prezentări de modă și shootinguri pentru cele mai tari case de modă.

Anul trecut a semnat un contract cu o agenție din Londra, iar de atunci lumea showbizului i s-a deschis. A defilat pentru Burberry și Vogue și s-a aflat pe cel mai râvnit catwalk din industrie, cel de la New York Fashion Show.

'Lumea m-a încurajat să merg la modelling. Am participat la multe prezentări de modă, am avut multe shootinguri. Acum încep lucrurile să se dezvolte și mai mult. Am multe proiecte, în toamnă am călătorit la New York, am avut acolo prezentări, îmi doresc să prezint cât mai multe mărci de haine'– Ionuț Radu, sportiv CSM București.

Ar vrea să defileze cu Thorpe

Pentru că înotul rămâne prima lui dragoste, Ionuț Radu și-ar lua pe podiumul de modă un partener de talie mondială: pe superstarul australian Ian Thorpe, câștigător a nouă medalii olimpice, dintre care cinci de aur.

'Colegul și cel mai bun prieten al meu, Andrei Anghel, ar face față pe catwalk, m-aș distra mult cu el. Dintre sportivii de talie internațională, aș vrea să defilez cu Thorpe, era eroul meu din copilărie, îi urmăream toate cursele pe youtube. Dacă nu am apucat să înot cu el, măcar să defilăm împreună pe podium' – Ionuț Radu, sportiv CSM București.

Se pregătește pentru Jocurile Olimpice

În vârstă de 20 de ani, înotătorul își face planurile pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde speră să concureze pentru România la ștafeta 4×100 metri liber.

'Îmi doresc să intru în lotul național de seniori, în 2018 am fost la un punct în afara lui. Sper și muncesc să ajung între primii trei din țară, să mă calific pentru ștafeta olimpică, formată din patru sportivi. Acesta este obiectivul meu: Jocurile Olimpice de la Tokyo' – Ionuț Radu, sportiv CSM București.

