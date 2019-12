De Ciprian Iana,

Venit în septembrie 2019 la FCSB, Juvhel Tsoumou n-a rupt gura târgului, jucând doar două partide în Liga 1, în care a reușit un gol.

Aflat în discuții pentru a părăsi FCSB, atacantul african a povestit la Telekom Sport un episod care i-a marcat viața.

„În ultimele săptămâni, cam de acum o lună, am avut o accidentare de la un meci internaţional, când am jucat în Congo împotriva celor din Guineea Bissau. Mi-a luat cam patru săptămâni să îmi revin şi nu m-am putut antrena. Două săptămâni nu am putut vorbi”, a dezvăluit Tsoumou, sâmbătă, la Telekom Sport.

Atacantul de 29 de ani a adăugta: ”Sunt foarte fericit că Dumnezeu mi-a dat o a doua şansă. După accident mi-a fost foarte greu să revin. Mi-au spus că riscam să îmi pierd viaţa. De aceea nu îmi fac nicio grijă în privinţa acestei situaţii, cea a contractului sau altceva de genul. Eu sunt foarte fericit că sunt sănătos”.

După ”aventura” de la FCSB, se pare că Tsoumou va pleca la o echipă dintr-o într-o țară nordică, în Suedia sau în Norvegia.

Citeşte şi:

Doar un sport poate aduce medalii pentru România la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo. Anunțul șocant făcut de o legendă

Simona Halep și Horia Tecău, cei mai buni jucători de tenis ai României în 2019

Pe cine o are rivală în tenis Simona Halep, conform WTA. Surpriză imensă, nu e Serena Williams

GSP.RO Cornel Dinu și-a pierdut cumpătul, după afirmațiile făcute de Călinescu: „Dacă eram în locul lui Ioanițoaia, ți-ai fi luat-o rău de tot!”

HOROSCOP Horoscop 28 decembrie 2019. Taurii ies în evidență