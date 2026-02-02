Incidentul a avut loc în weekendul trecut, în orașul Kobe, în timpul unei pauze dedicate concursurilor de îndemânare (serviciu). Nishida, în vârstă de 26 de ani și căpitan al echipei Osaka Bluteon, a executat un serviciu puternic cu stânga care a deviat nefericit, lovind o judecătoare de linie direct în spate.

Reacția sportivului a fost instantanee și hilară, devenind rapid virală cu milioane de vizualizări. Până când judecătoarea – care nu a fost rănită – a apucat să se întoarcă, silueta de 1,86 metri a lui Nishida aluneca deja pe parchet spre ea.

Glume la TV, după gestul sportivului

Sportivul s-a aruncat pe burtă, cu mâinile pe lângă corp și nasul în jos, alunecând până la picioarele oficialului.

Gestul a stârnit hohote de râs în tribune și printre coechipieri, comentatorii TV întrecându-se în comparații plastice.

Unii au descris mișcarea drept „o operă de artă” sau o formă de „curling uman”, în timp ce altul a glumit, întrebându-se dacă frecarea cu solul nu i-a ars pielea.

Alt comentator a comparat alunecarea sportivului nipon cu cea a unui „ton proaspăt debarcat” pe piață.

Spectacolul scuzelor nu s-a oprit aici. Odată oprit din alunecare, Nishida a îngenuncheat și s-a înclinat profund, împreunându-și palmele într-un gest de implorare.

Element fundamental al etichetei japoneze

Deși scena a fost una comică, ea face trimitere exagerată la dogeza, un element fundamental al etichetei japoneze.

Dogeza reprezintă forma supremă de scuze sau de exprimare a unui respect profund, implicând prosternarea și atingerea podelei cu fruntea.

Deși rar văzută în public, aceasta este uneori folosită teatral de politicieni sau figuri publice pentru a exprima remușcări grave.

În cazul lui Nishida, a fost o „mea culpa” executată cu umor, acceptată cu zâmbetul pe buze de judecătoarea vizibil amuzată și ușor jenată.

Dincolo de momentul viral, Nishida a demonstrat o formă excelentă pe teren. Potrivit AbemaTV, el și-a condus echipa către o victorie categorică cu 3-0 și a plecat acasă cu trofeul de MVP al turneului.

