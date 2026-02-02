Luni, în urma unei conversații la telefon cu premierul indian Narendra Modi, președintele american Donald Trump a anunțat că India și Statele Unite au ajuns la un acord comercial în baza căruia țara asiatică va elimina barierele netarifare pentru produsele americane şi va creşte semnificativ achiziţiile din Statele Unite, inclusiv energie, tehnologie, produse agricole şi multe altele.

Potrivit lui Trump, Modi a acceptat să nu mai cumpere petrol rusesc şi să îşi reorienteze achiziţiile către Statele Unite şi, posibil, către Venezuela. În opinia liderului republican de la Casa Albă, această măsură este esențială pentru „încheierea războiului din Ucraina”.

Mesajul lui Donald Trump

„A fost o onoare să vorbesc în această dimineaţă cu premierul Modi al Indiei. Este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei şi un lider puternic şi respectat al ţării sale. Am vorbit despre multe lucruri, inclusiv comerţul şi încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina.

El a fost de acord să nu mai cumpere petrol rusesc şi să cumpere mult mai mult din Statele Unite şi, posibil, din Venezuela. Acest lucru va ajuta la ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI din Ucraina, care are loc chiar acum, cu mii de oameni murind în fiecare săptămână!

Din prietenie şi respect pentru premierul Modi şi, la cererea sa, începând imediat, am convenit asupra unui Acord comercial între Statele Unite şi India, prin care Statele Unite vor percepe un tarif reciproc redus, coborându-l de la 25% la 18%. Ei vor avansa, de asemenea, în direcţia reducerii tarifelor şi a barierelor netarifare împotriva Statelor Unite, până la ZERO”, a transmis președintele american prin intermediul contului său de Truth Social.

India a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, motiv pentru care Statele Unite i-au impus taxe vamale suplimentare de 25% (față de cele 25% deja existente), care vor fi eliminate în urma acordului comercial încheiat, notează AFP.

Narendra Modi confirmă acordul, dar tace în privința petrolului rusesc

Narendra Modi a salutat acordul. „Un mare mulțumesc președintelui Trump în numele celor 1,4 miliarde de cetățeni indieni, pentru acest anunț minunat”, a reacționat premierul Modi pe contul său de X.

„Sunt încântat că produsele fabricate în India vor avea de-acum înainte taxa vamală redusă la 18%”, a subliniat Narendra Modi, adăugând că „se deschid numeroase oportunități pentru o cooperare reciproc avantajoasă”.

„Leadership-ul președintelui Trump este esențial pentru pacea, stabilitatea și prosperitatea în lume”, iar „India susține pe deplin eforturile sale în favoarea păcii”, a susținut premierul indian.

Cu toate acestea, Narendra Modi nu a confirmat afirmația lui Donald Trump precum că India nu va mai cumpăra petrol rusesc.

Anunțurile lui Trump și Modi au venit la șase zile după ce India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial istoric care a fost numit „mama tuturor acordurilor”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE