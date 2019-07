Fosta mare campioană la săritura în înălțime este însărcinată, iar vestea le-a adus multă bucurie iubitului ei, dar și celor două fiice pe care Monica le are din căsnicia cu Cosmin Cernat Maya (10 ani) și Ayana (16 ani).

„Mă numesc Monica Iagăr, cred că toată lumea mă știe ca sportivă, dar am venit aici să vă povestesc despre ce am făcut și fac mai departe pentru a deveni mamă. Probabil că se știe că am două fetițe, și atunci când ai două fetițe, vrei și un băiat. Nu contează vârsta, am 46 de ani și cred că vârsta este cea mai mică poblemă, cel puțin pentru mine. O să spuneți ”, dar nu înseamnă că dacă sunt sportivă, sunt și sănătoasă. O luptă care durează de doi ani și sper să fie cu succes”, spunea Monica Iagăr, într-un interviu realizat cu ocazia Campaniei inițiată de Asociația ”Și eu am dreptul să fiu părinte”.

Monica este însărcinată în opt luni și urmează să devină mămică peste câteva săptămâni, potrivit Click. „Am pierdut o sarcină în patru luni și era așa, am zis ok, ca la olimpiadă, lasă că mai mergem săptămâna viitoare, mai concurăm, mai vedem ce facem. Probabil că sunt momente în care cazi și de-a lungul acestor ani, sunt femei care renunță. Nu ai voie să renunți, eu am încercat, până să ajung la o formă finală. Am încercat toți doctorii din București. Toată lumea spunea că infertilitatea și ginecologia sunt o știință. Am zis «dați-mi o soluție». Mă duc la cineva care îmi dă o soluție viabilă și cu o concluzie clară. Da, probabil că asta m-a și motivat, dar m-a motivat mult pentru că am văzut multă lume care bâjbâie și nu știe încotro să te îndrepte. Face o poveste, o întâlnire, îți prezintă a, b, c, d, dacă vrei îți alegi ce drum vrei, ce linie, te duci acasă și ești nedumerită pe unde să te duci. Dar nu e o luptă, nu e un război. Te războiești cu doctorii, cu știința? Nu. Trebuie să fii optimist, să crezi, pentru că nu ai cum să realizezi”, a mai spus Monica în interviul citat.

Citește și

Singura școală de subofiţeri pompieri din România va primi și fete! Absolventele de liceu care vor să devină salvatori se vor „bate” cu băieții pe 300 de locuri anul viitor