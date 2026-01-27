În meciul disputat pe teren propriu, FC Bucovina Loenhout a reușit să obțină trei puncte într-un duel tensionat pentru locul 5 în clasament. Prima repriză s-a încheiat fără goluri, deși echipa gazdă a dominat jocul și a avut numeroase ocazii.

Partida a prins ritm în repriza a doua, când Sergiu-Ioan Cataniciu a deschis scorul pentru Bucovina în minutul 69, în urma unei lovituri libere executate de Paralescu Narcis.

Bucuria gazdelor a fost însă de scurtă durată, deoarece Mauro Rosseel de la Cappellen B a egalat în minutul 72. Lovitura liberă executată de adversari a fost reluată cu capul, mingea ajungând în plasă după ce a lovit bara.

Eusebiu Ciobanu a adus victoria echipei FC Bucovina Loenhout în fața formației Cappellen B, într-un meci disputat în liga provincială a patra, finalizat cu scorul de 2-1. Golul decisiv marcat în minutul 89 este comparat de Nieusblad cu stilul celebrului fotbalist portughez omonim.

„Băieții noștri au arătat dorință, determinare și maturitate în joc”, a afirmat clubul pe pagina sa de Facebook.

„Mulțumim tuturor suporterilor care au fost alături de noi, ne-au susținut necondiționat și au crezut în echipă până la capăt. Energia voastră a făcut diferența!”, a transmis echipa pe Facebook.

Prin această victorie, FC Bucovina urcă pe locul 5 în clasament, în timp ce Cappellen B coboară pe poziția a 6-a. Fluierul final a consfințit un succes muncit și meritat pentru echipa gazdă.

