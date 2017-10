Rafael Nadal și Roger Federer, primii favoriți, se vor înfrunta duminică în finala turneului Masters 1.000 ATP de la Shanghai (China), dotat cu premii totale 5.924.890 dolari, în a 38-a confruntare dintre cei doi titani ai tenisului mondial.

ACTUALIZARE 12.59. Roger Federer a câștiat setul (6-3) și meciul, după un nou break. Elvețianul se impune în al patrulea duel cu Rafa Nadal de anul acesta și mai micșorează avansul pe care spaniolul îl are la general (23-15).

ACTUALIZARE 12.45. Federer reușește breakul, primul al setului doi și al doilea al meciului! Elvețianul preia conducerea în actul secund (3-2) și pare în control deplin. Replica de până acum a lui Rafael Nadal este mult sub ceea ce așteptau fanii spaniolului.

ACTUALIZARE 12.21. Roger Federer a câștigat primul set, după 36 de minute. Elvețianul a avut mai mereu inițiativa și nu i-a permis marelui său rival să intre în meci, refuzându-i schimburile lungi de mingi. Federer a câștigat unul dintre game-uri la zero, în 50 de secunde, după ce a servit patru ași la rând!

ACTUALIZARE 12.04. După break-ul reușit de Federer în startul meciului, fiecare jucător și-a câștigat serviciul și scorul a devenit 3-2 pentru elvețian. Nadal încearcă să-și țină adversarul cât mai în spate, dar Roger este cel care, deocamdată, dictează ritmul meciului și reușește cele mai spectaculoase și eficiente lovituri.

ACTUALIZARE 11.52. Finala începe promițător, cu un break reușit de Federer și câteva lovituri spectaculoase și la limita terenului, reușite în special de elvețian. Ulterior, pe propriul serviciu, Roger este mai eficient decât Nadal și se distanțează pe tabelă 2-0.

Roger 1 set up︎? Keep going! Don’t need no drama.. please? #Federer #ShanghaiRolexMasters ? pic.twitter.com/tEgkbiiIv7

Nadal l-a eliminat în semifinale pe croatul Marin Cilic, cap de serie 4, cu 7-5, 7-6(3), în timp ce Federer l-a învins pe argentinianul Juan Martin Del Potro cu 3-6, 6-3, 6-3.

Nadal conduce la meciurile directe cu 23-14, dar Federer a câștigat ultimele 4 partide, inclusiv finala de la Australian Open din acest an. Ultimul duel a avut loc la Miami, în aprilie.

Jucătorul spaniol nu a câștigat niciodată finala la Shanghai, unde a fost finalist în 2009, învins de rusul Nikolai Davidenko. Federer este laureat la Shanghai în 2014. Elvețianul încearcă să câștige al 6-lea titlu din acest an, iar Nadal pe cel de al 7-lea.

