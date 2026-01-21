Incidentul a avut loc miercuri, 21 ianuarie, în jurul orei 14:00, pe strada Dimitrie Pompeiu. Potrivit surselor prosport.ro, fostul fotbalist se afla la volanul unui autoturism Toyota și a intrat în coliziune cu o mașină marca Cupra, care era staționată în acel moment.

A opus rezistență

Testarea cu aparatul etilotest ar fi indicat o alcoolemie de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din cauza faptului că fostul căpitan al Rapidului ar fi opus rezistență, polițiștii au fost nevoiți să îl imobilizeze și să îl încătușeze.

Ulterior, Nae Stanciu a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Sursele citate susțin că intervenția polițiștilor a fost dificilă, întrucât acesta ar fi manifestat un comportament agresiv, atât verbal, cât și fizic.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conform articolului 336 alineatul 1 din Codul Penal.

„A fost întocmit un dosar in rem. Confirmăm că a fost necesară imobilizarea bărbatului de 52 de ani”, au declarat surse din cadrul Brigăzii Rutiere pentru GSP.

Ce riscă Nae Stanciu

Având în vedere valoarea alcoolemiei indicate de etilotest, fapta intră în sfera penală. În funcție de rezultatele analizelor de la INML, anchetatorii vor stabili cursul exact al cazului.

În perioada următoare, fostul fotbalist va fi chemat la audieri și nu va mai avea dreptul de a conduce autovehicule până la soluționarea dosarului. Permisul i-a fost anulat, fiind eliberată o dovadă fără drept de circulație.

Nae Stanciu riscă o pedeapsă cu închisoare cu suspendare și, cel mai probabil, efectuarea de muncă în folosul comunității.

Fostul căpitan și idol al suporterilor giuleșteni a evoluat pentru Rapid între 1989 și 2002, bifând peste 300 de meciuri în tricoul alb-vișiniu.

În palmaresul său se regăsesc un titlu de campion, două Cupe ale României și o Supercupă. Ulterior, a mai jucat pentru Anzhi și FC Oradea.

