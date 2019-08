Sportiva japoneză, numărul 2 în clasamentul WTA, afirmă că nu s-a mai simțit bine pe teren de la succesul pe care l-a înregistrat la Australian Open.

„Ori de câte ori lucrurile merg prost, vina este a mea 100%. Am tendinţa de a mă închide în mine, pentru că nu vreau să împovărez pe nimeni cu gândurile sau problemele mele. Neaşteptat, în timpul celor mai proaste luni din viaţa mea, au existat şi câteva momente grozave pentru că am întâlnit oameni noi.

Din Australia nu am mai simţit plăcere jucând tenis şi a trebuit să reînvăţ acest sentiment. Am învăţat multe despre mine, simt că m-am dezvoltat mult ca persoană în ultimul an şi aştept cu nerăbdare ce îmi va rezerva viitorul pe teren şi în afara lui. Ne vedem la US Open”, a scris Naomi Osaka pe rețelele de socializare.

Naomi Osaka va reveni pe teren săptămâna viitoare cu prilejul Rogers Cup de la Toronto, potrivit Agerpres.

