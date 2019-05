Cariera și destinul lui Mihăiță Neșu au fost lovite brutal pe data de 10 mai 2011, după un teribil accident la un banal antrenament al lui Utrecht, când a rămas paralizat după o ciocnire nefericită cu Alje Schut. Bărbatul de 36 de ani s-a împăcat de multă vreme cu propria soartă și s-a retras în credință, mărturisind într-un interviu acordat Libertatea: „Mă simt mai împlinit acum, am trăit multă vreme ca batista prin aer. Îl am pe Dumnezeu, am totul”. Chiar dacă părinții i-au murit, chiar dacă soția l-a părăsit, orădeanul este fericit cu lumea lui.