Nicolae Dică a explicat schimbarea de atitudine a echipei sale în repriza secundă cu Lugano: ”La pauză am avut un discurs mai dur”

Nicolae Dică a explicat schimbarea de atitudine a echipei sale în repriza secundă a meciului cu Lugano, câștigat de FCSB, scor 2-1, după ce la pauză elvețienii au condus cu 1-0.

”Am obținut foarte greu cele trei puncte, dar am știut că vom aveam un meci greu. Prima repriză a fost una dintre cele mai slabe de când sunt eu antrenor la Steaua. În repriza secundă am jucat ceea ce îmi doresc și am reușit să marcăm două goluri.

Poate am intrat puțin relaxați, dar după pauză s-a schimbat totul. Am avut un discurs mai dur la vestiar, iar băieții s-au schimbat total. La golul au contribuit doi fundași, lucru care se întâmplă la puține echipe din Europa.

Dennis Man este de viitor, am mare încredere în el. Va fi un jucător important pentru noi și pentru echipa națională. Suntem pe locul 1, dar și Plzen și Beer-Sheva sunt foarte bune”.

Junior Morais, autorul golului victoriei a răsuflat ușurat după meci și așteaptă să fie convocat la naționala Românei: ”Am început neconcentrați. Au fost mai agresivi decât noi, primii la minge. Cu această victorie am luat o opțiune pentru calificarea în primăvara europeană. Trebuie să fim concentrați în continuare. Mă bucur pentru Dennis Man, a intrat bine și a întors meciul. Avem jucători valoroși. Mă simt român și îmi doresc să joc la echipa națională a României. M-aș bucura să se califice la Campionatul Mondial”. Brazilanul Morais are cetățenia română.

Mihai Stoica: ”Am făcut o primă repriză inexplicablă”

Directorul sportiv, Mihai Stoica: ”Nu suntem calificați, dacă nu vom pierde în Israel atunci putem spune că am luat o opțiune serioasă pentru calificare. Dacă se întâmpla orice alt rezultat la Plzen era mai bine, dar important e că am câștigat.

Am făcut o primă repriză inexplicablă, în fața celei mai slabe echipe pe care am văzut-o eu în cupele europene. Inexplicabil. Bine că în repriza secundă, cu schimbările făcute și cu geniul lui Budescu, am întors rezultatul.

Golul doi, centrare fundașul dreapta, finalizare fundașul stânga, spune multe despre forța ofensivă a Stelei. Prima repriză e de uitat. Nu uitați că Man a fost implicat la goluri importante marcate de Steaua în ultimele trei meciuri. Dați filmul înapoi și vedeți că am spus că va fi un jucător important pentru echipa națională, dar nu fac eu convocările la echipa națională. Man e convocat la tineret. Nu pot divulga ce s-a întâmplat în vestiar, la pauză. Să spunem doar că Nicolae Dică a folosit un ton ridicat”.

Echipa de fotbal FCSB a învins formația elvețiană FC Lugano cu scorul de 2-1 (0-1), joi seara, pe Luzern Arena din Lucerna, în Grupa G a Europa League.

”Roș-albaștrii” s-au impus prin golurile marcate de Constantin Budescu (58) și Junior Morais (64), respectiv Mattia Bottani (14), la capătul unui meci cu două reprize complet diferite.