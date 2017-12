Nicolae Dică a refuzat prelungirea contractului cu FCSB. Laurențiu Reghecampf stă la cotitură.

Nicolae Dică, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre prelungirea contractului cu echipa roș-albastră și despre presiunea la care e supus.

”Mi s-a propus prelungirea şi am spus că pentru mine nu contează acest lucru, pentru că important e să am rezultate. Dacă voi avea rezultate, voi rămâne la Steaua. Dacă nu, nu mai contează că am contract, mi se plătesc clauzele şi sunt dat afară. Mai am contract până în vară şi voi vedea ce va fi în continuare.

Consumul într-un an petrecut la Steaua e foarte mare. Sper să termin anul aici. Mă refer la anul competițional. Am prins paltonul în acest an, deși atunci când am venit la echipă mi s-au dat doar două, trei etape. Am reușit să stau mai mult. Am încredere în continuare și consider că mi-am îndeplinit obiectivele. Ar fi culmea să spun că îmi pare rău că am venit la Steaua! Mă bucur că am venit aici şi că mi s-a dat şansa să antrenez echipa la 37 de ani”, a spus Dică, azi, în cadrul unei conferințe de presă.