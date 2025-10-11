Clasat pe locul 204 ATP, Vacherot s-a impus cu 6-3, 6-4, devenind jucătorul cu cea mai joasă poziție în clasament care ajunge vreodată într-o finală de turneu ATP Masters 1000 (serie începută în 1990).

Ajuns la Shanghai inițial ca rezervă pentru calificări, sportivul în vârstă de 26 de ani îl va înfrunta în finală, duminică, pe vărul său, Arthur Rinderknech (locul 54 ATP) sau pe Daniil Medvedev (locul 18 mondial).

După ce l-a eliminat în sferturi pe Holger Rune, Vacherot și-a asigurat intrarea în Top 100 ATP pentru prima dată în carieră, urcând spectaculos cu 146 de poziții, până pe locul 58 în clasamentul provizoriu PIF ATP Live Rankings.

El devine astfel al șaselea jucător din secolul XXI care dispută prima finală ATP la un turneu Masters 1000 și primul din 2022, de la performanța spaniolului Alejandro Davidovich Fokina la Monte-Carlo.

