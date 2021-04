Octavian Șovre a oferit imaginea serii în cea mai importantă competiție continentală a cluburilor, fiind surprins de camerele de luat vederi de pe stadionul din Manchester când îi cere starului Borussiei Erling Haaland un autograf, pe tunelul ce duce la vestiare. Gestul arbitrului român, la finalul unui meci în care jucători ai ambelor echipe au fost nervoși din cauza deciziilor brigăzii de arbitri români, a fost criticat dur.

Vorbind despre momentul când Șovre îi cere autgraful lui Haaland la BT Sport, fostele vedete din Premier League, Owen Hargreaves și Joleon Lescott, au criticat comportamentul oficialului român.

The linesman asking Haaland for his autograph in the tunnel! This is the level of officiating we get from @ChampionsLeague pic.twitter.com/Ji0pHkWDE1