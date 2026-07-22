Familia a confirmat decesul fostului campion olimpic

Sportivul a încetat din viață marți, 21 iulie 2026, la Rikshospitalet din Oslo. Familia sa a confirmat vestea tragică, precizând că Tufte a fost găsit inconștient luni, în jurul orei 15.00, la ferma sa, Tufte Gard. „Personalul medical a sosit rapid la fața locului și s-a acordat primul ajutor pentru salvarea vieții”, se arată într-un comunicat.

Din păcate, starea sa s-a agravat, iar decesul a fost constatat la spital a doua zi. „Tufte a fost transportat cu o aeronavă la spital pentru tratament suplimentar. Nu au existat martori la incident. Nu a existat nicio suspiciune de accident de muncă”, au mai precizat apropiații săi.

Olaf Tufte a fost o figură emblematică a sportului norvegian, lăsând în urmă o carieră impresionantă, dar și o familie îndurerată – soția sa, Aina, și cei doi copii.

Carieră excepțională de-a lungul a 26 de ani

Cu patru medalii olimpice în palmares, Tufte a scris istorie pentru Norvegia. A obținut aurul la simplu vâsle în 2004, la Atena, și în 2008, la Beijing. Alte două medalii, un argint la dublu vâsle masculin la Sydney 2000, alături de Fredrik Bekken, și un bronz la Rio 2016, cu Kjetil Borch, i-au consolidat statutul de legendă.

Debutând la Jocurile Olimpice de la Atlanta, în 1996, Tufte a participat la șapte ediții consecutive, ultima fiind Tokyo 2021, la proba de cvadriceps masculin. Palmaresul său internațional include și două titluri mondiale la proba de simplu vâsle, dar și alte patru medalii câștigate la Campionatele Mondiale.

Mesajul premierului Norvegiei după moartea lui Olaf Tufte

Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, și-a exprimat regretul pentru pierderea unuia dintre cei mai mari sportivi ai țării. „Este foarte trist să aud de moartea lui Olaf Tufte. Tufte ne-a adus o bucurie sportivă enormă nouă, ca națiune. A fost unul dintre cei mai importanți eroi sportivi ai Norvegiei. A fost un atlet olimpic de vară decorat și unul dintre cei mai buni canotori pe care i-am avut. Transmit cele mai sincere condoleanțe familiei sale și celor apropiați”, a transmis premierul.

Moartea lui Olaf Tufte lasă un gol imens în lumea sportului și în inimile celor care l-au admirat ca om și sportiv. România și întreaga comunitate internațională deplâng dispariția unui adevărat campion.



Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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