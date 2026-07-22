Familia a confirmat decesul fostului campion olimpic

Sportivul a încetat din viață marți, 21 iulie 2026, la Rikshospitalet din Oslo. Familia sa a confirmat vestea tragică, precizând că Tufte a fost găsit inconștient luni, în jurul orei 15.00, la ferma sa, Tufte Gard. „Personalul medical a sosit rapid la fața locului și s-a acordat primul ajutor pentru salvarea vieții”, se arată într-un comunicat.

Din păcate, starea sa s-a agravat, iar decesul a fost constatat la spital a doua zi. „Tufte a fost transportat cu o aeronavă la spital pentru tratament suplimentar. Nu au existat martori la incident. Nu a existat nicio suspiciune de accident de muncă”, au mai precizat apropiații săi.

Olaf Tufte a fost o figură emblematică a sportului norvegian, lăsând în urmă o carieră impresionantă, dar și o familie îndurerată – soția sa, Aina, și cei doi copii.

Carieră excepțională de-a lungul a 26 de ani

Cu patru medalii olimpice în palmares, Tufte a scris istorie pentru Norvegia. A obținut aurul la simplu vâsle în 2004, la Atena, și în 2008, la Beijing. Alte două medalii, un argint la dublu vâsle masculin la Sydney 2000, alături de Fredrik Bekken, și un bronz la Rio 2016, cu Kjetil Borch, i-au consolidat statutul de legendă.

Debutând la Jocurile Olimpice de la Atlanta, în 1996, Tufte a participat la șapte ediții consecutive, ultima fiind Tokyo 2021, la proba de cvadriceps masculin. Palmaresul său internațional include și două titluri mondiale la proba de simplu vâsle, dar și alte patru medalii câștigate la Campionatele Mondiale.

Mesajul premierului Norvegiei după moartea lui Olaf Tufte

Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, și-a exprimat regretul pentru pierderea unuia dintre cei mai mari sportivi ai țării. „Este foarte trist să aud de moartea lui Olaf Tufte. Tufte ne-a adus o bucurie sportivă enormă nouă, ca națiune. A fost unul dintre cei mai importanți eroi sportivi ai Norvegiei. A fost un atlet olimpic de vară decorat și unul dintre cei mai buni canotori pe care i-am avut. Transmit cele mai sincere condoleanțe familiei sale și celor apropiați”, a transmis premierul.

Moartea lui Olaf Tufte lasă un gol imens în lumea sportului și în inimile celor care l-au admirat ca om și sportiv. România și întreaga comunitate internațională deplâng dispariția unui adevărat campion.


Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Viva.ro
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Unica.ro
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
GSP.RO
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.RO
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
Parteneri
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Libertateapentrufemei.ro
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

Proiectul de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament spune că declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete. Reacția ministrului interimar al Justiției
Exclusiv
Știri România 21 iul.
Proiectul de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament spune că declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete. Reacția ministrului interimar al Justiției
Sorin Grindeanu spune că PSD nu va da „pe mâna inculpatului Ciprian Ciucu” autorizațiile de construire din București
Politică 21 iul.
Sorin Grindeanu spune că PSD nu va da „pe mâna inculpatului Ciprian Ciucu” autorizațiile de construire din București
Parteneri
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă o ajustare de durată, de circa 5 ani”
Adevarul.ro
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă o ajustare de durată, de circa 5 ani”
Care e secretul succesului Universității Craiova. Ce face Mihai Rotaru la echipă nu mai reușește să facă niciun alt patron din fotbalul românesc
Fanatik.ro
Care e secretul succesului Universității Craiova. Ce face Mihai Rotaru la echipă nu mai reușește să facă niciun alt patron din fotbalul românesc
România riscă o criză majoră de carburanți după ce Kazahstan, principala sursă, a întrerupt livrările de țiței
Financiarul.ro
România riscă o criză majoră de carburanți după ce Kazahstan, principala sursă, a întrerupt livrările de țiței
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Jessie J și Chanan Safir Colman s-au despărțit după 5 ani de relație. Artista s-a vindecat recent de cancer
Stiri Mondene 15:15
Jessie J și Chanan Safir Colman s-au despărțit după 5 ani de relație. Artista s-a vindecat recent de cancer
Ce face Gianina Corondan după ce s-a retras din televiziune: „Lucrez frumos, înălțător”
Stiri Mondene 15:14
Ce face Gianina Corondan după ce s-a retras din televiziune: „Lucrez frumos, înălțător”
Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
ObservatorNews.ro
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
Cristian Bivolaru, informatorul Securității sub pseudonimul „George”. Coincidențele stranii între predarea dosarului său către CNSAS și momentul demisiei bruște de la FRF
GSP.ro
Cristian Bivolaru, informatorul Securității sub pseudonimul „George”. Coincidențele stranii între predarea dosarului său către CNSAS și momentul demisiei bruște de la FRF
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
Destinația care își PLĂTEȘTE rezidenții să aducă turiști. Bonusurile depășesc 700 de EURO
Mediafax.ro
Destinația care își PLĂTEȘTE rezidenții să aducă turiști. Bonusurile depășesc 700 de EURO
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Redactia.ro
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani
KanalD.ro
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani

Politic

Marcel Ciolacu, surprins la un hotel de 800 € pe noapte în Italia, alături de fostul lider PSD Ionel Arsene, condamnat la 6 ani de închisoare și aflat pe lista urmăriților internațional: „Ce fac eu personal nu privește pe nimeni”
Politică 14:40
Marcel Ciolacu, surprins la un hotel de 800 € pe noapte în Italia, alături de fostul lider PSD Ionel Arsene, condamnat la 6 ani de închisoare și aflat pe lista urmăriților internațional: „Ce fac eu personal nu privește pe nimeni”
Parlamentarii își întrerup vacanța pentru o sesiune extraordinară între 27 și 31 iulie 2026
Politică 13:44
Parlamentarii își întrerup vacanța pentru o sesiune extraordinară între 27 și 31 iulie 2026
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Ce a pățit iubita lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez a luat legătura cu autoritățile pentru a rezolva problema
Fanatik.ro
Ce a pățit iubita lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez a luat legătura cu autoritățile pentru a rezolva problema
Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate, în ciuda presiunilor din cercul său apropiat
Spotmedia.ro
Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate, în ciuda presiunilor din cercul său apropiat