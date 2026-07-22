Deficitul bugetar a scăzut în primul trimestru la 3,6%, față de un nivel de 9% în primul trimestru din 2025 și de 7,5% la finalul anului trecut, conform datelor publicate de Eurostat și citate de G4Media.ro.

Economiștii consultați de Libertatea spun că reducerea este un semn pozitiv, dar că ne aflăm abia la jumătatea drumului, deficitul trebuie redus în continuare în anii următori, iar reforma trebuie să se facă și la stat, nu doar pe umerii sectorului privat.

România și-a propus să termine în acest an cu un deficit bugetar, adică diferența dintre veniturile și cheltuielile statului, de 6,2%, dar trebuie să reducă mai departe până la 3%, cât e limita maximă a tratatelor europene.

Caramitru: Reforma trebuie să ajungă la stat

Economistul Andrei Caramitru spune că performanța României nu este bazată pe o reformă structurală.

„O parte vine din majorările de taxe, alta din blocarea majorărilor de pensii și salarii la stat și alta din plecarea unei părți din bugetari. Este o combinație. E ca atunci când mergi la doctor și faci o cură de slăbire și te pregătește de o operație. Dar răul nu e rezolvat!”, a spus Caramitru, pentru Libertatea.

Guvernul a majorat anul trecut TVA, a crescut în două rânduri accizele la carburanți și țigări, a impus o taxă specială pe bănci, a crescut impozitarea pe jocur de noroc și a înghețat pensiile și salariile în sistemul bugetar.

„Avem furt generalizat: 1.400 de companii de stat, 14.000 de ordonatori de credite. Toate aceste găuri sunt compensate prin taxe mari pe muncă, ceea ce face ca societățile să nu angajeze și salariile să rămână mici. Trebuie făcute o serie de reforme serioase. La anul trebuie să reducem mai departe deficitul bugetar și dispar și fondurile din PNRR”, avertizează economistul.

Cele trei zone prin care se scurg banii statului

Acesta a identificat trei zone pe unde se scurg banii statului și care trebuie reformate:
„1- Administrația locală – sunt 69 de miliarde de lei date anual de la Guvern către primării. E vorba de celebrul program Anghel Saligny, plus bani către primăriile mici din unități administrative depopulate și care nici nu respectă condițiile de a mai fi comune sau municipii.
2- 50 de miliarde de lei este evaziunea pe TVA, care vine în mare parte prin portul Constanța și vămi.
3- Companiile de stat. Dacă iei subvențiile date și le aduni eu estimez că ies tot vreo 50 de miliarde de lei”.

„Trebuie să faci reforma administrației, să privatizezi sau să închizi firmele de stat. Nicio țară occidentală nu are 1.400 de companii de stat, este o nebunie. Trebuie să ai 20 strategice și atât. La partea cu TVA-ul aș vinde portul Constanța dacă așa urmează apoi să aduni veniturile la buget”, afirmă Caramitru.

România are venituri fiscale, adică strânse din taxe și impozite, de doar 28,8% din Produsul Intern Brut (PIB), față de nivelul de 30,5% din Bulgaria, 38% în Polonia, 41% în Germania, 43% în Italia și 45% în Franța, potrivit Ziarului Financiar.

„Avem deficit mai mare decât o țară în război”

Acesta spune că nu este loc de tânjeală și de noi pomeni electorale.

„Noi cu tot cu fondurile europene avem un deficit mai mare decât o țară în război. Dacă creditorii se supără, îți închid lumina în trei săptămâni în țară. Și nu va fi FMI, va fi Comisia Europeană, adică Germania și Olanda”
Andrei Caramitru, economist

El se referă la Rusia, care a terminat anul 2025 cu un deficit bugetar de 2,6% din PIB.

În 2027 vom avea iar nevoie de bani, iar PNRR se termină

Acesta este de părere că România o să poată să își păstreze ratingul recomandat investițiilor și nu va fi retrogradată la junk, dar estimează că în lunile septembrie-octombrie „o să fie un haos total între toate facțiunile deoarece se va pune problema bugetului pe 2027”.

„Oamenii ăștia nu vor pur și simplu să vadă realitatea. În Marea Britanie, noul premier doar a zis că vrea să fie mai flexibil fiscal și deja a scăzut lira sterlină. Grecia nu și-a revenit nici acum cu veniturile, după 10 ani de când s-au declarat suveraniști. Turcia a fost și ea în junk în 2017 și atunci a scăzut masiv moneda”, afirmă Caramitru.

„Nu mai sunt bani să susții toată această nomenclarură politică din țară, unde fiecare primar vrea să facă 2 milioane de euro pe lucrări cu firma cumnatului”
Andrei Caramitru, economist

Expertul spune că există două soluții:

„1- Fie își va da seama Nicușor Dan și îl va lăsa din brațe pe Sorin Grindeanu și va da mână liberă lui Ilie Bolojan sau Siegfried Mureșan să facă reforme, dar am dubii aici.
2- Fie vom învăța the hard way. Eu am văzut pe viu asta în Grecia. Creditorii vor băga țara în faliment, nu se vor mai putea plăti pensiile și salariile. Va fi o perioadă de curățare politică și de educație financiară dură. Doar așa vor învăța toți suveraniștii care stau pe datorie și toți generalii care visează dictaturi și fascisme pe banii altora”, punctează acesta.

Emilian Duca: „Eforturile trebuie să continue”

Consultantul fiscal Emilian Duca spune la rândul său că este încurajatoare reducerea deficitului, dar susține că reformele trebuie să continue.

„E pentru prima dată când ne ținem de cuvânt legat de deficit. Dar este de discutat modul cum s-a făcut reducerea, care e pe baza sistemului privat și fără nicio restructurare reală de la stat. E un pas pozitiv, dar mai departe depinde de ce facem”, afirmă Duca, pentru Libertatea.

„Mă aștept ca PSD să clipească primul și să voteze legile necesare pentru PNRR. Ei sunt obișnuiți doar să dea, iar acum nu vor să își asume reformele pe care le-au agreat în programul de guvernare din 2025. Faptul că guvernul interimar nu mai are miniștri PSD este un semn bun pentru că PSD nu mai e la butoane și așa putem îndeplini țintele asumate de deficit. Eforturile trebuie să continue”, a conchis acesta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Viva.ro
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Unica.ro
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
GSP.RO
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.RO
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
Parteneri
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Libertateapentrufemei.ro
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

Proiectul de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament spune că declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete. Reacția ministrului interimar al Justiției
Exclusiv
Știri România 21 iul.
Proiectul de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament spune că declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete. Reacția ministrului interimar al Justiției
Sorin Grindeanu spune că PSD nu va da „pe mâna inculpatului Ciprian Ciucu” autorizațiile de construire din București
Politică 21 iul.
Sorin Grindeanu spune că PSD nu va da „pe mâna inculpatului Ciprian Ciucu” autorizațiile de construire din București
Parteneri
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă o ajustare de durată, de circa 5 ani”
Adevarul.ro
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă o ajustare de durată, de circa 5 ani”
Nadia Comăneci a numit trei sportivi puternici din România. Pe cine vede Zeița de la Montreal drept un exemplu notabil
Fanatik.ro
Nadia Comăneci a numit trei sportivi puternici din România. Pe cine vede Zeița de la Montreal drept un exemplu notabil
România riscă o criză majoră de carburanți după ce Kazahstan, principala sursă, a întrerupt livrările de țiței
Financiarul.ro
România riscă o criză majoră de carburanți după ce Kazahstan, principala sursă, a întrerupt livrările de țiței
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

„Poftiți pe la noi – Poftiți”, 22 iulie 2026. Prin ce a trecut Valentin Sanfira în timpul filmărilor, alături de fosta soție, Codruța Filip
Stiri Mondene 16:30
„Poftiți pe la noi – Poftiți”, 22 iulie 2026. Prin ce a trecut Valentin Sanfira în timpul filmărilor, alături de fosta soție, Codruța Filip
Ce pretenții are Irinel Columbeanu la azil: „Duce dorul vremurilor când avea bani”. Ce îi cere patronului
Stiri Mondene 16:20
Ce pretenții are Irinel Columbeanu la azil: „Duce dorul vremurilor când avea bani”. Ce îi cere patronului
Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
ObservatorNews.ro
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
GSP.ro
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
Destinația care își PLĂTEȘTE rezidenții să aducă turiști. Bonusurile depășesc 700 de EURO
Mediafax.ro
Destinația care își PLĂTEȘTE rezidenții să aducă turiști. Bonusurile depășesc 700 de EURO
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Redactia.ro
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani
KanalD.ro
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani

Politic

Marcel Ciolacu, surprins la un hotel de 800 € pe noapte în Italia, alături de fostul lider PSD Ionel Arsene, condamnat la 6 ani de închisoare și aflat pe lista urmăriților internațional: „Ce fac eu personal nu privește pe nimeni”
Politică 14:40
Marcel Ciolacu, surprins la un hotel de 800 € pe noapte în Italia, alături de fostul lider PSD Ionel Arsene, condamnat la 6 ani de închisoare și aflat pe lista urmăriților internațional: „Ce fac eu personal nu privește pe nimeni”
Parlamentarii își întrerup vacanța pentru o sesiune extraordinară între 27 și 31 iulie 2026
Politică 13:44
Parlamentarii își întrerup vacanța pentru o sesiune extraordinară între 27 și 31 iulie 2026
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Care e secretul succesului Universității Craiova. Ce face Mihai Rotaru la echipă nu mai reușește să facă niciun alt patron din fotbalul românesc
Fanatik.ro
Care e secretul succesului Universității Craiova. Ce face Mihai Rotaru la echipă nu mai reușește să facă niciun alt patron din fotbalul românesc
Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate, în ciuda presiunilor din cercul său apropiat
Spotmedia.ro
Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate, în ciuda presiunilor din cercul său apropiat