Soluția de doar 100 de lei care îi poate salva pe șoferi de aproape orice problemă cu mașina, în vacanță

O singură pană de cauciuc poate costa 500 de lei

Este vorba despre abonamente de asistență rutieră care pot acoperi reparația la fața locului, tractarea mașinii, cazarea, închirierea unui autoturism și, în anumite situații, repatrierea vehiculului. Unele pachete mai scumpe includ inclusiv acces la consultații medicale online pentru șofer și pasageri, potrivit Asistență Rutieră.ro.

Diferența dintre costul abonamentului și prețul unei intervenții solicitate direct poate fi mare. Într-un test realizat de Observator News., un service mobil a cerut 500 de lei pentru deplasarea pe Calea Floreasca din București, manoperă și înlocuirea anvelopei. Mecanicul a estimat că poate ajunge la mașină în cel mult 30 de minute. În comparație, pe piață există pachete de asistență rutieră pentru călătorii de până la 30 de zile care pornesc de la 99 de lei, în funcție de perioada aleasă și de condițiile furnizorului.

Un alt furnizor afișează un pachet de vacanță valabil 15 zile, cu acoperire în Europa, la prețul de 169 de lei. Acesta include asistență permanentă, tractare în caz de accident sau defecțiune, mașină de înlocuire ori cazare și repatriere.

Ce probleme pot fi acoperite

Cele mai multe solicitări nu apar în urma accidentelor grave, ci din cauza unor incidente obișnuite: pană de cauciuc, baterie descărcată, chei uitate în mașină, lipsa combustibilului sau alimentarea cu carburantul greșit. În funcție de abonamentul cumpărat, echipa de asistență încearcă mai întâi să repare mașina la fața locului. Dacă acest lucru nu este posibil, autoturismul poate fi tractat la un service, iar șoferul poate primi o mașină de schimb, cazare sau ajutor pentru continuarea călătoriei.

Unele servicii sunt valabile numai în România, în timp ce pachetele internaționale pot acoperi statele europene, Grecia insulară și, în cazul anumitor furnizori, Turcia. De aceea, șoferii trebuie să verifice lista exactă a țărilor înainte de cumpărare.

Cât costă abonamentele pentru un an

Prețurile diferă în funcție de acoperirea teritorială și de serviciile oferite. Un abonament anual disponibil numai în România este afișat la 165 de lei și include intervenții nelimitate, însă devine activ la două zile după cumpărare.

Alte pachete anuale cu acoperire în România și Europa costă câteva sute de lei. De exemplu, un abonament care include tractare, depanare, cazare sau mașină de înlocuire și repatriere este afișat la 499 de lei pe an.

Foto: Imagine generată cu AI

Șoferii trebuie să citească atent condițiile, deoarece limitele de tractare, numărul intervențiilor, perioadele de așteptare și vechimea maximă acceptată a mașinii diferă de la o companie la alta. Afirmația că toate abonamentele sunt disponibile numai pentru mașini mai noi de 15 ani nu se aplică întregii piețe: există și oferte care acceptă autoturisme fără limită de vechime.

Asistența rutieră poate fi deja inclusă în CASCO

Înainte să cumpere un abonament separat, șoferii care au o poliță CASCO ar trebui să verifice condițiile contractului. Unele asigurări includ deja servicii de asistență rutieră și acoperire în afara țării.

În funcție de poliță, serviciile pot cuprinde reparații, tractare, livrarea combustibilului, mașină de schimb, transportul pasagerilor sau cazarea acestora. Nu toate polițele oferă însă automat aceleași beneficii, iar anumite servicii pot fi disponibile doar printr-o clauză suplimentară.

Ce trebuie verificat înainte de plecarea în vacanță

Abonamentul trebuie cumpărat înainte să pleci cu mașina în vacanță . Unele servicii nu devin active imediat, iar intervențiile pentru probleme apărute înaintea activării pot fi refuzate. Șoferii trebuie să verifice țările acoperite, vechimea acceptată a mașinii, numărul maxim de intervenții, limita de kilometri pentru tractare și condițiile în care primesc cazare, automobil de schimb sau repatrierea mașinii.

Este important și numărul de telefon al centrului de asistență. În cazul unei defecțiuni, șoferul trebuie să contacteze mai întâi compania de la care a cumpărat abonamentul și să nu comande singur tractarea, deoarece cheltuiala făcută fără acordul furnizorului ar putea să nu fie decontată.

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